Kick Boxing Savate Savona | E' incetta di medaglie ai Campionati Italiani: cinque i podi conquistati a Jesolo

Si sono svolti il 9 e 10 maggio, presso il Palazzo del Turismo di Jesolo, i Campionati Italiani Federkombat, unica federazione di Savate riconosciuta a livello internazionale dal CONI e dalla federazione mondiale di riferimento.

A rappresentare Savona in questo importante appuntamento c’erano sette atleti dell’Asd Kick Boxing Savate Savona, guidati dal maestro Andrea Scaramozzino, tecnico che negli ultimi anni ha collezionato numerosi risultati di prestigio e che anche in questa occasione ha visto il proprio team distinguersi.

La competizione era strutturata con formula a eliminazione diretta: ogni atleta avanzava nella propria categoria di peso vincendo match dopo match fino all’eventuale sconfitta.

Ottimi i risultati conquistati dal sodalizio savonese: Silvia Debenedetti e Alessio Caleffi hanno ottenuto la medaglia d’argento, mentre Letizia Pennacino, Giulia Dal Bo e Sofia Pirra hanno chiuso sul gradino più basso del podio.

Cinque medaglie su sette atleti rappresentano dunque un bilancio estremamente positivo, anche se resta un pizzico di rammarico per alcuni verdetti arbitrali che, secondo lo staff savonese, non avrebbero rispecchiato pienamente l’andamento degli incontri. Aspetti che fanno comunque parte dello sport e che il team ha imparato ad accettare nel corso degli anni.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai coach Simone Micheli e Chiara Vincis, che hanno affiancato il maestro Scaramozzino durante una trasferta intensa e impegnativa, contribuendo a rafforzare ulteriormente lo spirito del gruppo.

I prossimi appuntamenti sono già fissati: il 30 maggio a Genova, in occasione di un Open internazionale di Savate organizzato dal maestro Alessandro Zini, e il 26 giugno ad Albenga, dove andrà in scena il Campionato Italiano di Savate Combat organizzato dal maestro Alessandro De Blasi per il comitato ligure Federkombat.