Atletica, Meeting Città di Savona. Non mancheranno gli avversari di livello per Lorenzo Simonelli e Leonardo Fabbri

Leonardo Fabbri e Lorenzo Simonelli lo scorso anno firmarono due delle più belle imprese d’oro dell’atletica italiana con il titolo europeo a Roma, ma al Meeting internazionale Città di Savona per loro sarà tutt’altro che una “passerella”. Sia nel getto del peso sia nei 110m ostacoli il direttore del meeting Marco Mura ha infatti allestito (al fianco dei due “big” azzurri, che avevano già confermato la propria presenza) un cast di primissimo piano per l’appuntamento in programma mercoledì 21 maggio al centro polisportivo “Giulio Ottolia” (diretta tv su Rai Sport dalle 15:45 alle 18:25). Partendo dalle barriere, Simonelli affronterà un campione olimpico, Omar McLeod: il giamaicano vinse il titolo a Rio 2016 imponendosi anche ai successivi Mondiali di Londra 2017 e vanta un impressionante personale da 12.90 (a un decimo dal record del mondo) siglato nel 2017. McLeod è tutt’altro che un nobile decaduto: lo scorso anno fu capace di 13.22 e vinse il meeting di Savona in un probante 13.37 sotto la pioggia. A sfidare Simonelli e il suo 13.05 di record italiano sarà anche lo statunitense Jamal Britt, 13.07 nel 2024 e 13.10 quest’anno a Miami nel circuito Grand Slam Track. Nel cast, tra gli altri, anche l’azzurrino Oliver Mulas, ligure.

Nel peso Leo Fabbri ha dolcissimi ricordi dalla pedana di Savona: nel 2024 con 22,95 batté lo storico record italiano di Alessandro Andrei (l’avrebbe poi portato a 22,98 nella finale di Diamond League). Il 21 maggio, per confermarsi re del meeting, dovrà superare la concorrenza di un altro campione d’Europa come il compagno di allenamento Zane Weir, 22,44 di PB, nel 2023 vincitore dell’oro continentale in sala e poi pure a Savona: tra gli atleti già impostisi alla Fontanassa c’è pure Nick Ponzio, 21,83 di personale, di ritorno sulla pedana ligure dopo il trionfo del 2022. Sarà confermata una ormai presenza fissa come il sudafricano Kyle Blignaut, sesto ai Giochi di Tokyo e accreditato di un personale da 21,26, e ci sarà anche il migliore tra gli italiani emergenti, Riccardo Ferrara, arrivato a 20,98 nel 2024.