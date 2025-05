Basket. Assegnato il titolo regionale Under 17, trionfa il New Basket ABC Ponente

Dopo una bellissima stagione, pur tra tante difficoltà a causa degli infortuni, i ponentini sono in finale regionale nel massimo campionato ligure di categoria contro Sestri, squadra che ha unito i giocatori delle due formazioni e che rispetto all'anno precedente ha aggiunto tanti elementi nel proprio roster.

In Gara 1 ad Alassio la squadra di casa gioca bene, è pari per i primi 15 minuti poi le diverse difese a zona dei genovesi li condannano a un passivo eccessivo a causa anche di alcune scelte non lucide negli ultimi minuti.

Gara 2 viene affrontata dopo tante ore sui mezzi a causa di un incidente in autostrada e ha poco da raccontare se non che la compagine ponentina si gode un ottimo secondo posto in Regione in un bel campionato molto formativo e competitivo dietro una squadra forte.

“Ci confermiamo come una delle migliori squadre dell'annata 2008-09 in Liguria e questo è quello che più ci fa piacere. I ragazzi hanno ancora da compiere due anni di percorso giovanile prima dell'effettiva entrata nel mondo Senior da protagonisti e il nostro obiettivo sarà quello di permettere loro di continuare a giocare a basket fin quando lo desidereranno: sia continuando a difendendere i nostri colori sia, per chi andrà all'università tra 2 anni, di giocare fuori ed essere pronti ad essere la migliore versione di loro stessi. Quest'anno pur perdendo il nostro miglior realizzatore dell'annata precedente, pur senza alcuni elementi che hanno riportato gravi infortuni (li aspettiamo per la prossima stagione), abbiamo mantenuto ottimi livelli, il gruppo è cresciuto, abbiamo accolto Alberto, abbiamo fatto fronte alle assenze e siamo contentissimi dei miglioramenti sia individuali che di squadra con la convinzione che ci saranno anche negli anni a venire perché il gruppo è formato da ragazzi di ottima qualità. In conclusione: COMPLIMENTI A TUTTI I NOSTRI RAGAZZI CHE HANNO AFFRONTATO QUESTO BEL CAMPIONATO GOLD!”