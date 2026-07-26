Pallapugno | Subalcuneo resta al comando in Serie A, Chiusavecchia aggancia la vetta in B. Definiti i tabelloni delle coppe giovanili

Prosegue a pieno ritmo la stagione della pallapugno, con un fine settimana ricco di risultati tra i massimi campionati e le categorie giovanili. In Serie A continua la corsa dell'Acqua San Bernardo Subalcuneo, sempre leader della classifica, mentre in Serie B la Prodeo Chiusavecchia raggiunge la Castiati Neivese in vetta. Nel frattempo sono stati definiti anche i principali appuntamenti delle coppe di categoria.

Il recupero della sesta giornata di ritorno ha visto la Roero Isolamenti Canalese imporsi con autorità sul campo della Bcc Pianfei Pro Paschese per 9-3.

Nell'ottavo turno di ritorno, invece, non sono mancate le sorprese. L'Alta Langa ha ceduto 9-6 alla Gottasecca, mentre l'Olivieri Opere Edili Duseu è andata vicinissima al colpo sul campo del Nocciole Marchisio Cortemilia, arrendendosi soltanto 9-8.

Successi importanti anche per la capolista Acqua San Bernardo Subalcuneo, vittoriosa 9-7 contro la Terre del Barolo Albese, e per l'IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, che ha espugnato il campo della Bcc Pianfei Pro Paschesecon il punteggio di 9-8. Netto, infine, il successo dell'Araldica Castagnole, capace di superare 9-2 la Roero Isolamenti Canalese.

La classifica vede il Subalcuneo al comando con 18 punti, seguito dalla Gottasecca a quota 15 e dalla Monticellese a 12.

La Prodeo Chiusavecchia sfrutta al meglio il turno imponendosi 9-2 sulla Castiati Neivese, agganciandola così in vetta alla graduatoria con 15 punti.

Alle loro spalle resta in scia il Pieve di Teco, sconfitto però 9-7 dal Centro Incontri Us Gallese, mentre la Benese supera 9-7 lo Speb. Successi anche per gli Amici del Castello contro l'Alusic Merlese (9-5) e per la Fbc Sabbiature Augusto Manzo, che piega 9-6 la Virtus Langhe.

Lunedì sera si completerà il programma con Officine Pesce Bubbio-Valle Bormida, mentre riposerà la Castiglia Costruzioni Bormidese.

Doppio turno anche in Serie C1, dove la Ricca consolida il primato grazie ai successi sul Subalcuneo (9-5) e sul Don Dagnino (9-5), portandosi a 16 punti.

Alle sue spalle resta vicinissima la Gottasecca, che dopo aver ceduto alla Pro Paschese (9-6) si è prontamente riscattata superando il San Biagio per 9-8.

Negli altri incontri sono arrivati i successi di Monticellese, San Biagio, Pro Paschese e Castiati Castagnole, mentre il programma dell'ottava giornata si completerà tra domenica e lunedì con le sfide Bormidese-Castiati Castagnole, Duseu-Pro Paschese, Ceva-Subalcuneo e Virtus Langhe-Monticellese.

È stata inoltre ufficializzata la finale di Coppa Italia Serie C1, che domenica 30 agosto vedrà affrontarsi Gottasecca e Ricca.

È iniziata anche la Serie C2.

Nel Girone 1 esordio vincente della Taggese, che supera 9-2 l'Acqua San Bernardo Subalcuneo.

Nel Girone 2 il Valle Grana Caraglio debutta con un 9-6 sull'Augusto Manzo.

Nei Gironi 3 e 4 si giocherà lunedì sera rispettivamente Benese-Pieve di Teco e Abrigo Croma Ricca-Peveragno.

Definito anche il calendario della Coppa Italia Serie C2: il 28 luglio si giocherà Global Sped Neivese-Pro Spigno, mentre il 5 agosto sarà la volta di Monastero Dronero-Benese.





Nel campionato femminile resta davanti Amici del Castello, mentre in Coppa Italia la Canalese A ha ottenuto il successo a tavolino contro il San Leonardo.

Tra gli Under 21, pesante vittoria del Bubbio sulla Pro Paschese (9-0), con San Leonardo che mantiene il primato condiviso grazie al successo per forfait sulla Virtus Langhe B.

Negli Allievi sono iniziati i nuovi gironi della seconda fase, con vittorie per Ricca, Amici del Castello e Pro Paschese B, mentre la Subalcuneo A ha conquistato la qualificazione alla finale della Coppa Italia Allievi superando la Pro Paschese B.

Tra gli Esordienti spiccano la qualificazione di Ricca e San Leonardo alla finale di Coppa Italia, in programma sabato 29 agosto a Madonna del Pasco.

Nei Pulcini proseguono i rispettivi campionati con San Leonardo leader del Girone A e le due squadre del Monastero Dronero davanti nel Girone B. La finale della Coppa Italia Pulcini vedrà invece di fronte Monastero Dronero A e San Leonardo il 28 agosto.

Infine, nei Promozionali si è conclusa la prima fase con la definizione del tabellone degli ottavi di finale, in programma tra il 12 e il 24 agosto, mentre il 31 luglio scatterà la Coppa Italia Promozionali, con i raggruppamenti rosso e blu che apriranno la fase finale della manifestazione.

SERIE A Banca d'Alba - Recupero sesta di ritorno

Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti Canalese 3-9

Ottava di ritorno

Alta Langa-Gottasecca 6-9

Nocciole Marchisio Cortemilia-Olivieri Opere Edili Duseu 8-9

Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-7

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7-9

Bcc Pianfei Pro Paschese-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 8-9

Araldica Castagnole-Roero Isolamenti Canalese 9-2

Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo 18; Gottasecca 15; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 12; Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Alta Langa e Terre del Barolo Albese 9; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 8; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 6; Olivieri Opere Edili Duseu 5; Araldica Castagnole 4.





SERIE B - Nona di ritorno

Centro Incontri Us Gallese-Pieve di Teco 9-7

Amici del Castello-Alusic Merlese 9-5

Benese-Speb 9-7

Prodeo Chiusavecchia-Castiati Neivese 9-2

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Virtus Langhe 9-6

Lunedì 27 luglio ore 21

a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Valle Bormida

Riposa: Castiglia Costruzioni Bormidese

Classifica : Prodeo Chiusavecchia e Castiati Neivese 15; Pieve di Teco 14; Speb 13; Centro Incontri Us Gallese 12; Valle Bormida 11; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 10; Virtus Langhe e Amici del Castello 9; Officine Pesce Bubbio, Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Alusic Merlese 5.





SERIE C1 - Settima di ritorno

Don Dagnino-Virtus Langhe 9-4

Subalcuneo-Ricca 5-9

Monticellese-Duseu 9-6

San Biagio-Bormidese 9-3

Pro Paschese-Gottasecca 9-6

Castiati Castagnole-Ceva 9-0 forfait medico

Ottava ritorno

Ricca-Don Dagnino 9-5

Gottasecca-San Biagio 9-8

Domenica 26 luglio ore 20.30

a Bormida: Bormidese-Castiati Castagnole

Domenica 26 luglio ore 21

a Dolcedo: Duseu-Pro Paschese

Lunedì 27 luglio ore 21

a Ceva: Ceva-Subalcuneo

a Dogliani: Virtus Langhe-Monticellese

Classifica : Ricca 16; Gottasecca 15; Pro Paschese, Castiati Castagnole e Monticellese 11; Ceva 10; Duseu e Don Dagnino 9; Subalcuneo 6; San Biagio e Virtus Langhe 5; Bormidese 2.





COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)

Domenica 30 agosto ore 21

a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca





SERIE C2 Girone 1 - Prima giornata

Taggese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-2

Riposa: Pro Spigno

Classifica : Taggese 1; Pro Spigno e Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.

SERIE C2 Girone 2 - Prima giornata

Augusto Manzo-Valle Grana Caraglio 6-9

Riposa: Monastero Dronero

Classifica : Valle Grana Caraglio 1; Monastero Dronero e Augusto Manzo 0.

SERIE C2 Girone 3 - Prima giornata

Lunedì 27 luglio ore 21

a Bene Vagienna: Benese-Pieve di Teco

Riposa: Global Sped Neivese

Classifica : Global Sped Neivese, Benese e Pieve di Teco

SERIE C2 Girone 4 - Prima giornata

Lunedì 27 luglio ore 21

a Ricca: Abrigo Croma Ricca-Peveragno

Riposa: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva

Classifica : Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva, Abrigo Croma Ricca e Peveragno



CALENDARIO SERIE C2 2026 - SECONDA FASE





COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale

Martedì 28 luglio ore 21

a Neive: Global Sped Neivese-Pro Spigno

COPPA ITALIA SERIE C2- Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale

Mercoledì 5 agosto ore 21

a Madonna del Pasco: Monastero Dronero-Benese





FEMMINILE -

Classifica : Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.



COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Quinta e ultima giornata

Canalese A-San Leonardo 9-0 forfait

Domenica 26 luglio ore 18

ad Alba: Gymnasium Albese-Canalese B

Riposa: Amici del Castello

Classifica : Amici del Castello 4; Canalese B e Canalese A 2; San Leonardo 0; Gymnasium Albese -1. (San Leonardo e Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)





UNDER 21 - Sesta di ritorno

Pro Paschese-Bubbio 0-9

San Leonardo-Virtus Langhe B 9-0 forfait

Domenica 26 luglio ore 21

a Cortemilia: Cortemilia-Subalcuneo

Lunedì 27 luglio ore 21

ad Alba: Albese-Araldica Castagnole

Martedì 28 luglio ore 21

a Dogliani: Virtus Langhe A-Merlese

Classifica : San Leonardo e Bubbio 13; Pro Paschese 11; Subalcuneo 9; Cortemilia 8; Albese e Merlese 5; Virtus Langhe A e Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe un punto di penalizzazione).





ALLIEVI Girone 1 - Prima giornata

Pro Paschese A-Ricca 3-8

Riposa: Ceva

Classifica : Ricca 1; Ceva e Pro Paschese A 0.

ALLIEVI Girone 2 - Prima giornata

Lunedì 27 luglio ore 20.30

a Bormida: Bormidese-San Biagio

Classifica : Bormidese, Don Dagnino e San Biagio 0.

ALLIEVI Girone 3 - Prima giornata

Amici del Castello-Subalcuneo A 8-5

Riposa: Speb

Classifica : Amici del Castello 1; Speb e Subalcuneo A 0.

ALLIEVI Girone 4 - Prima giornata

Pro Paschese B-Araldica Castagnole 8-3

Mercoledì 29 luglio ore 18

a Cuneo: Subalcuneo B-San Leonardo

Classifica : Pro Paschese B 1; San Leonardo, Subalcuneo B e Araldica Castagnole 0.



CALENDARIO ALLIEVI 2026 - SECONDA FASE





COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale

Martedì 4 agosto ore 20.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca

COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale

Pro Paschese B-Subalcuneo A 6-8

Subalcuneo A in finale





ESORDIENTI Girone A - Sesta di ritorno

Ricca-Merlese B 7-1

Araldica Castagnole-Ceva 7-0 forfait

Valle Bormida-Neivese A 0-7

Lunedì 27 luglio ore 17.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-San Leonardo

Riposa: Alta Langa

Classifica : Ricca 13; San Leonardo 11; Pro Paschese B 9; Alta Langa 8; Neivese A 7; Merlese B 5; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 2; Ceva -1. (Ceva un punto di penalizzazione)

ESORDIENTI Girone B - Posticipo quinta di ritorno

Don Dagnino-Albese B 7-2

Sesta di ritorno

Albese B-Amici del Castello 7-0

Albese A-Cortemilia 3-7

Domenica 26 luglio ore 20

a Mondovì: Merlese A-Neivese B

Domenica 26 luglio ore 18.30

a Neive: Neivese C-Don Dagnino

Riposa: Pro Paschese A

Classifica : Cortemilia 13; Merlese A 11; Neivese B 9; Albese A 8; Pro Paschese A e Don Dagnino 5; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.





COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)

Ricca-Neivese B 7-1

Cortemilia-San Leonardo 3-7

COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale (gara unica)

Sabato 29 agosto ore 14

a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo





PULCINI Girone A - Sesta di ritorno

Merlese-Gottasecca 7-2

San Leonardo-Don Dagnino 7-3

Domenica 26 luglio ore 18.30

a Dolcedo: Duseu-Ricca

Lunedì 27 luglio ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb

Classifica : San Leonardo 13; Speb, Pro Paschese e Ricca 8; Don Dagnino 6; Merlese 4; Gottasecca 2; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)

PULCINI Girone B - Sesta di ritorno

Cortemilia-Augusto Manzo 7-4

Albese-Monastero Dronero A 7-3

Domenica 26 luglio ore 18

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Ceva

Domenica 26 luglio ore 18.30

a Canale: Canalese-Monastero Dronero B

Classifica : Monastero Dronero B e Monastero Dronero A 11; Albese 10; Ceva 6; Cortemilia 5; San Biagio e Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)





COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)

Venerdì 28 agosto ore 17

a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo



PROMOZIONALI Girone A - Classifica finale prima fase

Don Dagnino 12; Taggese 7; Prodeo Chiusavecchia 5; Pompeiana 0.

PROMOZIONALI Girone B - Classifica finale prima fase

Pieve di Teco 8; Amici del Castello B e Amici del Castello A 2.

Amici del Castello B seconda, Amici del Castello A terza per differenza giochi negli scontri diretti

PROMOZIONALI Girone C - Classifica finale prima fase

Subalcuneo 11; Speb 7; Centro Incontri Us Gallese 6; Valle Grana Caraglio 0.

PROMOZIONALI Girone D - Classifica finale prima fase

Pro Paschese 11; Merlese 9; Castellettese 3; Peveragno 1.

PROMOZIONALI Girone E - Quarta e ultima giornata a Ricca

Ricca A-Ricca C 5-0

Ricca A-Ricca B 5-0

Ricca C-Albese 5-1

Ricca C-Ricca B 3-5

Ricca A-Albese 5-0

Ricca B-Albese 4-5

Classifica finale prima fase : Ricca A 12; Albese 6; Ricca C 4; Ricca B 2.

PROMOZIONALI Girone F - Classifica finale prima fase

Canalese A e Monticellese 6; Canalese B 0.

Canalese A prima, Monticellese seconda per differenza giochi negli scontri diretti

PROMOZIONALI Girone G - Classifica finale prima fase

Augusto Manzo 7; Cortemilia 5; Pro Spigno 0.

PROMOZIONALI Girone H - Classifica finale prima fase

Alta Langa A 10; Gottasecca 8; Ceva 6; Alta Langa B 0.





PROMOZIONALI Girone A - Ottavi di finale (gara unica)

Mercoledì 19 agosto ore 18.30

ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello B

Giovedì 20 agosto ore 18

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese

Domenica 23 agosto ore 20

a Cuneo: Subalcuneo-Merlese

Domenica 23 agosto ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Ricca: Ricca A-Monticellese

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Canale: Canalese A-Albese

Lunedì 24 agosto ore 18.30

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca

Mercoledì 12 agosto ore 18.30

a San Benedetto Belbo: Alta Langa A-Cortemilia





COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Raggruppamento rosso

Venerdì 31 luglio ore 18

a Ceva: Don Dagnino-Pieve di Teco e Subalcuneo-Pro Paschese

Raggruppamento blu

Venerdì 31 luglio ore 18

ad Alba: Ricca A-Canalese A e Augusto Manzo-Alta Langa





Don Dagnino - Amici Castello B (gara unica ad Andora, 19 agosto h.18,30) Pieve di Teco - Taggese (gara unica a Pieve di Teco, 20 agosto h.18) Subalcuneo - Merlese (gara unica a Cuneo, 23 agosto h.20)

Pro Paschese - Speb (gara unica a Villanova M.vì, 23 agosto h.18)

Ricca A-Monticellese (gara unica a Ricca, 24 agosto h.18,30)

Canalese A-Albese (gara unica a Canale, 24 agosto h.18,30)

A.Manzo-Gottasecca (gara unica a S.Stefano Belbo, 24 agosto h.18,30)

Alta Langa A-Cortemilia (gara unica a S.Benedetto Belbo, 12 agosto h.18,30)