Pallapugno | Subalcuneo resta al comando in Serie A, Chiusavecchia aggancia la vetta in B. Definiti i tabelloni delle coppe giovanili

Prosegue a pieno ritmo la stagione della pallapugno, con un fine settimana ricco di risultati tra i massimi campionati e le categorie giovanili. In Serie A continua la corsa dell'Acqua San Bernardo Subalcuneo, sempre leader della classifica, mentre in Serie B la Prodeo Chiusavecchia raggiunge la Castiati Neivese in vetta. Nel frattempo sono stati definiti anche i principali appuntamenti delle coppe di categoria.
Il recupero della sesta giornata di ritorno ha visto la Roero Isolamenti Canalese imporsi con autorità sul campo della Bcc Pianfei Pro Paschese per 9-3.
Nell'ottavo turno di ritorno, invece, non sono mancate le sorprese. L'Alta Langa ha ceduto 9-6 alla Gottasecca, mentre l'Olivieri Opere Edili Duseu è andata vicinissima al colpo sul campo del Nocciole Marchisio Cortemilia, arrendendosi soltanto 9-8.
Successi importanti anche per la capolista Acqua San Bernardo Subalcuneo, vittoriosa 9-7 contro la Terre del Barolo Albese, e per l'IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, che ha espugnato il campo della Bcc Pianfei Pro Paschesecon il punteggio di 9-8. Netto, infine, il successo dell'Araldica Castagnole, capace di superare 9-2 la Roero Isolamenti Canalese.
La classifica vede il Subalcuneo al comando con 18 punti, seguito dalla Gottasecca a quota 15 e dalla Monticellese a 12.
La Prodeo Chiusavecchia sfrutta al meglio il turno imponendosi 9-2 sulla Castiati Neivese, agganciandola così in vetta alla graduatoria con 15 punti.
Alle loro spalle resta in scia il Pieve di Teco, sconfitto però 9-7 dal Centro Incontri Us Gallese, mentre la Benese supera 9-7 lo Speb. Successi anche per gli Amici del Castello contro l'Alusic Merlese (9-5) e per la Fbc Sabbiature Augusto Manzo, che piega 9-6 la Virtus Langhe.
Lunedì sera si completerà il programma con Officine Pesce Bubbio-Valle Bormida, mentre riposerà la Castiglia Costruzioni Bormidese.
Doppio turno anche in Serie C1, dove la Ricca consolida il primato grazie ai successi sul Subalcuneo (9-5) e sul Don Dagnino (9-5), portandosi a 16 punti.
Alle sue spalle resta vicinissima la Gottasecca, che dopo aver ceduto alla Pro Paschese (9-6) si è prontamente riscattata superando il San Biagio per 9-8.
Negli altri incontri sono arrivati i successi di Monticellese, San Biagio, Pro Paschese e Castiati Castagnole, mentre il programma dell'ottava giornata si completerà tra domenica e lunedì con le sfide Bormidese-Castiati Castagnole, Duseu-Pro Paschese, Ceva-Subalcuneo e Virtus Langhe-Monticellese.
È stata inoltre ufficializzata la finale di Coppa Italia Serie C1, che domenica 30 agosto vedrà affrontarsi Gottasecca e Ricca.
È iniziata anche la Serie C2.
Nel Girone 1 esordio vincente della Taggese, che supera 9-2 l'Acqua San Bernardo Subalcuneo.
Nel Girone 2 il Valle Grana Caraglio debutta con un 9-6 sull'Augusto Manzo.
Nei Gironi 3 e 4 si giocherà lunedì sera rispettivamente Benese-Pieve di Teco e Abrigo Croma Ricca-Peveragno.
Definito anche il calendario della Coppa Italia Serie C2: il 28 luglio si giocherà Global Sped Neivese-Pro Spigno, mentre il 5 agosto sarà la volta di Monastero Dronero-Benese.
Nel campionato femminile resta davanti Amici del Castello, mentre in Coppa Italia la Canalese A ha ottenuto il successo a tavolino contro il San Leonardo.
Tra gli Under 21, pesante vittoria del Bubbio sulla Pro Paschese (9-0), con San Leonardo che mantiene il primato condiviso grazie al successo per forfait sulla Virtus Langhe B.
Negli Allievi sono iniziati i nuovi gironi della seconda fase, con vittorie per Ricca, Amici del Castello e Pro Paschese B, mentre la Subalcuneo A ha conquistato la qualificazione alla finale della Coppa Italia Allievi superando la Pro Paschese B.
Tra gli Esordienti spiccano la qualificazione di Ricca e San Leonardo alla finale di Coppa Italia, in programma sabato 29 agosto a Madonna del Pasco.
Nei Pulcini proseguono i rispettivi campionati con San Leonardo leader del Girone A e le due squadre del Monastero Dronero davanti nel Girone B. La finale della Coppa Italia Pulcini vedrà invece di fronte Monastero Dronero A e San Leonardo il 28 agosto.
Infine, nei Promozionali si è conclusa la prima fase con la definizione del tabellone degli ottavi di finale, in programma tra il 12 e il 24 agosto, mentre il 31 luglio scatterà la Coppa Italia Promozionali, con i raggruppamenti rosso e blu che apriranno la fase finale della manifestazione.
SERIE A Banca d'Alba - Recupero sesta di ritorno
Bcc Pianfei Pro Paschese-Roero Isolamenti Canalese 3-9
Ottava di ritorno
Alta Langa-Gottasecca 6-9
Nocciole Marchisio Cortemilia-Olivieri Opere Edili Duseu 8-9
Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-7
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7-9
Bcc Pianfei Pro Paschese-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 8-9
Araldica Castagnole-Roero Isolamenti Canalese 9-2
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 18; Gottasecca 15; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 12; Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Alta Langa e Terre del Barolo Albese 9; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 8; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 6; Olivieri Opere Edili Duseu 5; Araldica Castagnole 4.
SERIE B - Nona di ritorno
Centro Incontri Us Gallese-Pieve di Teco 9-7
Amici del Castello-Alusic Merlese 9-5
Benese-Speb 9-7
Prodeo Chiusavecchia-Castiati Neivese 9-2
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Virtus Langhe 9-6
Lunedì 27 luglio ore 21
a Bistagno: Officine Pesce Bubbio-Valle Bormida
Riposa: Castiglia Costruzioni Bormidese
Classifica: Prodeo Chiusavecchia e Castiati Neivese 15; Pieve di Teco 14; Speb 13; Centro Incontri Us Gallese 12; Valle Bormida 11; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 10; Virtus Langhe e Amici del Castello 9; Officine Pesce Bubbio, Benese e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Alusic Merlese 5.
SERIE C1 - Settima di ritorno
Don Dagnino-Virtus Langhe 9-4
Subalcuneo-Ricca 5-9
Monticellese-Duseu 9-6
San Biagio-Bormidese 9-3
Pro Paschese-Gottasecca 9-6
Castiati Castagnole-Ceva 9-0 forfait medico
Ottava ritorno
Ricca-Don Dagnino 9-5
Gottasecca-San Biagio 9-8
Domenica 26 luglio ore 20.30
a Bormida: Bormidese-Castiati Castagnole
Domenica 26 luglio ore 21
a Dolcedo: Duseu-Pro Paschese
Lunedì 27 luglio ore 21
a Ceva: Ceva-Subalcuneo
a Dogliani: Virtus Langhe-Monticellese
Classifica: Ricca 16; Gottasecca 15; Pro Paschese, Castiati Castagnole e Monticellese 11; Ceva 10; Duseu e Don Dagnino 9; Subalcuneo 6; San Biagio e Virtus Langhe 5; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca
SERIE C2 Girone 1 - Prima giornata
Taggese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-2
Riposa: Pro Spigno
Classifica: Taggese 1; Pro Spigno e Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.
SERIE C2 Girone 2 - Prima giornata
Augusto Manzo-Valle Grana Caraglio 6-9
Riposa: Monastero Dronero
Classifica: Valle Grana Caraglio 1; Monastero Dronero e Augusto Manzo 0.
SERIE C2 Girone 3 - Prima giornata
Lunedì 27 luglio ore 21
a Bene Vagienna: Benese-Pieve di Teco
Riposa: Global Sped Neivese
Classifica: Global Sped Neivese, Benese e Pieve di Teco
SERIE C2 Girone 4 - Prima giornata
Lunedì 27 luglio ore 21
a Ricca: Abrigo Croma Ricca-Peveragno
Riposa: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva
Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva, Abrigo Croma Ricca e Peveragno
CALENDARIO SERIE C2 2026 - SECONDA FASE
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 28 luglio ore 21
a Neive: Global Sped Neivese-Pro Spigno
COPPA ITALIA SERIE C2- Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale
Mercoledì 5 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero-Benese
FEMMINILE -
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Quinta e ultima giornata
Canalese A-San Leonardo 9-0 forfait
Domenica 26 luglio ore 18
ad Alba: Gymnasium Albese-Canalese B
Riposa: Amici del Castello
Classifica: Amici del Castello 4; Canalese B e Canalese A 2; San Leonardo 0; Gymnasium Albese -1. (San Leonardo e Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)
UNDER 21 - Sesta di ritorno
Pro Paschese-Bubbio 0-9
San Leonardo-Virtus Langhe B 9-0 forfait
Domenica 26 luglio ore 21
a Cortemilia: Cortemilia-Subalcuneo
Lunedì 27 luglio ore 21
ad Alba: Albese-Araldica Castagnole
Martedì 28 luglio ore 21
a Dogliani: Virtus Langhe A-Merlese
Classifica: San Leonardo e Bubbio 13; Pro Paschese 11; Subalcuneo 9; Cortemilia 8; Albese e Merlese 5; Virtus Langhe A e Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe B -1 (Virtus Langhe un punto di penalizzazione).
ALLIEVI Girone 1 - Prima giornata
Pro Paschese A-Ricca 3-8
Riposa: Ceva
Classifica: Ricca 1; Ceva e Pro Paschese A 0.
ALLIEVI Girone 2 - Prima giornata
Lunedì 27 luglio ore 20.30
a Bormida: Bormidese-San Biagio
Classifica: Bormidese, Don Dagnino e San Biagio 0.
ALLIEVI Girone 3 - Prima giornata
Amici del Castello-Subalcuneo A 8-5
Riposa: Speb
Classifica: Amici del Castello 1; Speb e Subalcuneo A 0.
ALLIEVI Girone 4 - Prima giornata
Pro Paschese B-Araldica Castagnole 8-3
Mercoledì 29 luglio ore 18
a Cuneo: Subalcuneo B-San Leonardo
Classifica: Pro Paschese B 1; San Leonardo, Subalcuneo B e Araldica Castagnole 0.
CALENDARIO ALLIEVI 2026 - SECONDA FASE
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 4 agosto ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale
Pro Paschese B-Subalcuneo A 6-8
Subalcuneo A in finale
ESORDIENTI Girone A - Sesta di ritorno
Ricca-Merlese B 7-1
Araldica Castagnole-Ceva 7-0 forfait
Valle Bormida-Neivese A 0-7
Lunedì 27 luglio ore 17.30
a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-San Leonardo
Riposa: Alta Langa
Classifica: Ricca 13; San Leonardo 11; Pro Paschese B 9; Alta Langa 8; Neivese A 7; Merlese B 5; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 2; Ceva -1. (Ceva un punto di penalizzazione)
ESORDIENTI Girone B - Posticipo quinta di ritorno
Don Dagnino-Albese B 7-2
Sesta di ritorno
Albese B-Amici del Castello 7-0
Albese A-Cortemilia 3-7
Domenica 26 luglio ore 20
a Mondovì: Merlese A-Neivese B
Domenica 26 luglio ore 18.30
a Neive: Neivese C-Don Dagnino
Riposa: Pro Paschese A
Classifica: Cortemilia 13; Merlese A 11; Neivese B 9; Albese A 8; Pro Paschese A e Don Dagnino 5; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)
Ricca-Neivese B 7-1
Cortemilia-San Leonardo 3-7
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale (gara unica)
Sabato 29 agosto ore 14
a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo
PULCINI Girone A - Sesta di ritorno
Merlese-Gottasecca 7-2
San Leonardo-Don Dagnino 7-3
Domenica 26 luglio ore 18.30
a Dolcedo: Duseu-Ricca
Lunedì 27 luglio ore 20.30
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb
Classifica: San Leonardo 13; Speb, Pro Paschese e Ricca 8; Don Dagnino 6; Merlese 4; Gottasecca 2; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Sesta di ritorno
Cortemilia-Augusto Manzo 7-4
Albese-Monastero Dronero A 7-3
Domenica 26 luglio ore 18
a San Biagio Mondovì: San Biagio-Ceva
Domenica 26 luglio ore 18.30
a Canale: Canalese-Monastero Dronero B
Classifica: Monastero Dronero B e Monastero Dronero A 11; Albese 10; Ceva 6; Cortemilia 5; San Biagio e Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 17
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo
PROMOZIONALI Girone A - Classifica finale prima fase
Don Dagnino 12; Taggese 7; Prodeo Chiusavecchia 5; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B - Classifica finale prima fase
Pieve di Teco 8; Amici del Castello B e Amici del Castello A 2.
Amici del Castello B seconda, Amici del Castello A terza per differenza giochi negli scontri diretti
PROMOZIONALI Girone C - Classifica finale prima fase
Subalcuneo 11; Speb 7; Centro Incontri Us Gallese 6; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D - Classifica finale prima fase
Pro Paschese 11; Merlese 9; Castellettese 3; Peveragno 1.
PROMOZIONALI Girone E - Quarta e ultima giornata a Ricca
Ricca A-Ricca C 5-0
Ricca A-Ricca B 5-0
Ricca C-Albese 5-1
Ricca C-Ricca B 3-5
Ricca A-Albese 5-0
Ricca B-Albese 4-5
Classifica finale prima fase: Ricca A 12; Albese 6; Ricca C 4; Ricca B 2.
PROMOZIONALI Girone F - Classifica finale prima fase
Canalese A e Monticellese 6; Canalese B 0.
Canalese A prima, Monticellese seconda per differenza giochi negli scontri diretti
PROMOZIONALI Girone G - Classifica finale prima fase
Augusto Manzo 7; Cortemilia 5; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H - Classifica finale prima fase
Alta Langa A 10; Gottasecca 8; Ceva 6; Alta Langa B 0.
PROMOZIONALI Girone A - Ottavi di finale (gara unica)
Mercoledì 19 agosto ore 18.30
ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello B
Giovedì 20 agosto ore 18
a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese
Domenica 23 agosto ore 20
a Cuneo: Subalcuneo-Merlese
Domenica 23 agosto ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Ricca: Ricca A-Monticellese
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Canale: Canalese A-Albese
Lunedì 24 agosto ore 18.30
a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca
Mercoledì 12 agosto ore 18.30
a San Benedetto Belbo: Alta Langa A-Cortemilia
COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Raggruppamento rosso
Venerdì 31 luglio ore 18
a Ceva: Don Dagnino-Pieve di Teco e Subalcuneo-Pro Paschese
Raggruppamento blu
Venerdì 31 luglio ore 18
ad Alba: Ricca A-Canalese A e Augusto Manzo-Alta Langa
Don Dagnino - Amici Castello B (gara unica ad Andora, 19 agosto h.18,30) Pieve di Teco - Taggese (gara unica a Pieve di Teco, 20 agosto h.18) Subalcuneo - Merlese (gara unica a Cuneo, 23 agosto h.20)
Pro Paschese - Speb (gara unica a Villanova M.vì, 23 agosto h.18)
Ricca A-Monticellese (gara unica a Ricca, 24 agosto h.18,30)
Canalese A-Albese (gara unica a Canale, 24 agosto h.18,30)
A.Manzo-Gottasecca (gara unica a S.Stefano Belbo, 24 agosto h.18,30)
Alta Langa A-Cortemilia (gara unica a S.Benedetto Belbo, 12 agosto h.18,30)