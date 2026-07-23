Pallapugno | Inizia oggi "PallaPigna": due serate tra tradizione e giovani

Primo appuntamento questa sera in piazza Nota, a Sanremo, con "PallaPigna", la rassegna che riporta nel cuore della Pigna uno degli sport più rappresentativi della tradizione ligure. L'iniziativa propone due serate interamente dedicate alla pallapugno, disciplina dalle antiche origini rinascimentali che, per secoli, ha scandito la vita sociale delle comunità della Riviera di Ponente, contribuendo a costruirne identità e senso di appartenenza. L'obiettivo è quello di far riscoprire questa pratica sportiva anche alle nuove generazioni, trasformando ancora una volta la piazza in uno spazio di incontro, partecipazione e condivisione.

Il via è in programma alle 20.30, quando la suggestiva cornice di piazza Nota ospiterà un torneo di pallapugno giovanile. A confrontarsi saranno le giovani promesse appartenenti a diverse storiche società liguri, protagoniste di una serata che unirà competizione sportiva e valorizzazione delle tradizioni locali. Un'occasione per avvicinare il pubblico a uno sport che continua a rappresentare un importante patrimonio culturale del territorio e che, grazie a iniziative di questo tipo, punta a coinvolgere sempre più ragazzi.

La manifestazione si inserisce anche nel più ampio percorso di rilancio del centro storico di Sanremo, già interessato dal maxiprogetto di riqualificazione PINQuA, che vale complessivamente circa 30 milioni di euro tra investimenti pubblici e privati. Riportare il gioco di squadra nelle piazze significa infatti restituire questi spazi alla comunità, favorendo momenti di aggregazione e contribuendo alla rivitalizzazione della Pigna attraverso eventi capaci di coniugare storia, sport e socialità.

Il secondo appuntamento della rassegna è fissato per giovedì 20 agosto, sempre alle 20.30, con un torneo di pallapugno leggera, variante più dinamica e propedeutica della disciplina tradizionale, aperta alla partecipazione di tutti. L'iniziativa vuole così offrire un'opportunità sia a chi già conosce questo sport sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a una delle espressioni più autentiche della cultura sportiva del Ponente ligure.

La rassegna "PallaPigna" rientra nel calendario di eventi "La piazza in gioco, storie, arte e giochi in piazza Nota" ed è organizzata dal Comune di Sanremo, attraverso l'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Regione Liguria, F.I.P.A.P. (Federazione Italiana Pallapugno) e Lega delle società di pallapugno. L'obiettivo condiviso è quello di mantenere viva una tradizione storica, promuovendone al tempo stesso la conoscenza tra le nuove generazioni e valorizzando uno degli angoli più caratteristici della città.