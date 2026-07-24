Bergeggi | Sabato la presentazione del libro di Roberto Stasio "Per favore...non chiamatemi PR".

Sabato 25 luglio alle 17.30, nella sala del suggestivo resort "Dominio Mare" con il patrocinio del Comune di Bergeggi, Roberto Stasio presenta il suo libro "Per favore... non chiamatemi PR" (Sagep Editore). Una raccolta di episodi, aneddoti e riflessioni che attraversano decenni di storia della comunicazione offrono uno spaccato della nostra società, rivelando come il segreto di questo mestiere risieda in una regola semplice, ma fondamentale: la comunicazione funziona solo se è sincera.

Roberto Stasio è nato a Genova nel 1959. Per oltre quarant'anni ha lavorato nella comunicazione, attraversando la pubblicità, l'editoria e poi una lunga esperienza come Partner di Barabino & Partners. Oggi si dedica alla consulenza, attività legate a start up e società benefit.

Il libro, ironico e mai autocelebrativo, diventa così una riflessione sul lato più umano di questo lavoro: la gioia del contatto, la leggerezza del racconto, la curiosità che unisce. Tra le pagine scorrono trentacinque anni di imprese, successi, intuizioni, errori, retroscena e cambiamenti. Ma ciò che davvero resta non sono i premi né le campagne memorabili, bensì le persone. Perché, come ama ripetere Stasio, "la comunicazione non si misura in numeri, ma in relazioni: quelle che ti fanno alzare il telefono, anche solo per chiedere come va".

Ne parlerà con l'autore Gessi Adamoli, giornalista, già autorevole firma di Repubblica e oggi affermato opinionista televisivo e scrittore. Ad aprire l'evento il saluto dell'Assessore del Comune di Bergeggi Mauro Perria.

Come scrive nella prefazione Francesco Ferrari "La comunicazione aziendale oggi tutta algoritmi, slide, brand identity non molto tempo fa era fatta di nomi e cognomi. Di telefonate per il piacere di parlare, non per calendarizzare un brief. Non si limitava a comunicare: creava relazioni, storie, affinità. E, quando succedeva, amicizie."

L'evento, ma soprattutto il progetto che lo accompagna, assume un importante valore solidale: il ricavato della vendita del libro - disponibile anche su tutte le principali piattaforme di vendita di libri on line - sarà interamente devoluto alla Comunità di Sant'Egidio per la "Scuola della Pace", iniziativa dedicata ai ragazzi che vivono in situazioni di fragilità, per offrire loro un luogo di accoglienza, studio e crescita.

Un incontro tra comunicazione e umanità, dove le parole ritrovano la loro função più autentica: creare legami, costruire valore, generare bene comune. Per chi crede che comunicare significhi, prima di tutto, ascoltare e condividere.