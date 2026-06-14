Atletica | Il Trofeo “Luigi De Manincor” a Davide Re: Savona celebra il campione azzurro dei 400 metri

Sarà Davide Re, fuoriclasse azzurro dei 400 metri e due volte olimpionico, a ricevere il Trofeo “Luigi De Manincor”, il riconoscimento con cui da quarant’anni il Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli” premia le carriere ai vertici dell’atletica e dello sport. La cerimonia di conferimento si terrà sabato 20 giugno 2026, alle ore 10.30, nella Sala Rossa del Comune di Savona. L’ingresso è libero. Finalista olimpico a Tokyo 2020 e protagonista a Parigi 2024, Davide Re ha vestito la maglia azzurra ai Campionati del Mondo di Londra 2017, Doha 2019, Eugene 2022 e Budapest 2023, raggiungendo la finale iridata a Doha e Budapest. Nel 2019 ha riscritto la storia dell’atletica italiana correndo i 400 metri in 44″77: primo italiano di sempre sotto la barriera dei 45 secondi e European Leader stagionale. Il Trofeo “Luigi De Manincor”, nato quarant’anni fa, ha accompagnato la storia dello sport premiando edizione dopo edizione atleti e dirigenti di assoluto prestigio: tra gli altri il ciclista Francesco Moser, il maratoneta olimpico Gelindo Bordin, la fondista Stefania Belmondo e Mario Pescante, già presidente del CONI e membro del CIO.

Con Davide Re, diciannovesimo nome dell’Albo d’Oro, il riconoscimento conferma la propria vocazione a celebrare l’eccellenza sportiva e i valori che la animano.

L’evento, organizzato dal Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli” presieduto da Enrico Rebagliati, si avvale del patrocinio del Comune di Savona, della Provincia di Savona, del CONI – Comitato Regionale Liguria, del Comitato Italiano Paralimpico e della Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Provinciale Savona, con la collaborazione del Santuario Madonna del Monte degli Sportivi Savonesi e di Save the Woman.