Atletica Arcobaleno | Dagli 800 ai 1500: le buone prove dei "miler" tra Celle, Novara e Brescia

Nel corso del Meeting Arcobaleno di Celle Ligure c'è stato spazio anche per i "miler" della società: Irene Sinesi continua a crescere. Dopo un ottimo 1000 corso in quel di Montecarlo al Meeting Herculis, a Celle si è messa in evidenza correndo gli 800 in 2.12.07. Stagionale anche per Laura Alessia, all'arrivo in 2.15.35. Tra i maschi, sempre sugli 800, Filippo Bruno ha centrato un interessante 1.53.30.
Ai Campionati Regionali Piemontesi di Novara, spazio agli sprinter: Mattia Uccheddu si conferma a 11.05, mentre Matteo Cioni fa il proprio stagionale correndo i 100 in 11.05. Bene Anabel Vitale sui 100 ostacoli, corsi in 15.14. Sui 400 ancora bene lo junior Federico Chellini (50.62) e buona prova anche per Anna Crovetto (56.73 all'arrivo).
In quel di Brescia è Edoardo Casale a fare bene, correndo i 1500 in 4.11.57.