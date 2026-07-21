Boissano Atletica Estate | Quasi 500 atleti per la seconda giornata

La seconda giornata di Boissano Atletica Estate ha confermato il successo della manifestazione, dopo il positivo esordio dello scorso 23 giugno.

Nonostante il caldo intenso che sta caratterizzando l'estate, l'atletica ha risposto ancora una volta con numeri di assoluto rilievo: sono stati infatti quasi 500 gli atleti/gara che hanno animato la pista dell'impianto sportivo comprensoriale di Boissano.

L'evento è stato organizzato dall'ASD Atletica Arcobaleno Savona e dall'ASD Atletica Boissano Team, con il supporto dei volontari del Boissano Team, il contributo della Fondazione Agostino De Mari e il patrocinio dei Comuni di Boissano, Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure, oltre che degli altri enti coinvolti nella gestione dell'impianto.

Il programma è iniziato alle 17.15 ed è proseguito fino alle 22, con un'anticipazione alle 16.45 dedicata al lancio del disco. In calendario anche alcune prove riservate al settore giovanile, con le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. Alla manifestazione hanno preso parte numerose società provenienti dalla Liguria, oltre a rappresentanti di Lombardia, Piemonte e Toscana, senza dimenticare una significativa presenza di atleti della vicina Costa Azzurra.

Tra gli appuntamenti più attesi c'era il nuovo confronto sui 400 metri tra Camilla Rebora (CUS Genova) e Anna Crovetto (Atletica Arcobaleno). Grande interesse anche per i 100 metri, che hanno visto il ritorno in pista del neoingegnere Luca Biancardi, impegnato insieme a Gabriele Fereidouni (CUS Genova) e Federico Lisa (Atletica Mondovì Acqua San Bernardo).

Ha regalato spettacolo anche la gara dei 1500 metri maschili, con il confronto tra Gabriele Ferrara (Atletica 2000 Bordighera) e il portacolori dell'Atletica Arcobaleno, Tommaso Arena.