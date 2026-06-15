Atletica | Giro d'Italia nel fine settimana per gli atleti dell'Arcobaleno

Un weekend di gare al Primo Nebiolo di Torino in occasione della finale B dei campionati di società.
Ad aprire i giochi con un season best Ilaria Cavanna nel martello 4kg con 48.62m con un ottimo terzo posto. Season best anche per Anabel Vitale nei 100hs con 14"75: una bella iniezione di ottimismo che vale il 4° posto nella classifica generale. Maria Garofalo, al primo anno tra le allieve!, gareggia nell’alto (1.40 la sua misura) e fa l’esordio nel getto del peso Maria Galofaro. Giulia Aiello ritorna in pista dopo un grave infortunio fermandosi ad un buon 12"78, protagonista anche nella 4x100 insieme a Letizia Leoni, Lara Farinola ed Anabel Vitale con il tempo 49"08.
Emma Bermond Des Ambrois lancia il giavellotto a 35.66m che vale il terzo posto e il primato stagionale.
Nei 400m Anna Crovetto chiude sesta molto vicina al primato stagionale con 56"84, frazionista della 4x400m insieme a Lara Farinola, Asia Zucchino e Giulia Malgrati con 3'59"29 e la squadra vince la serie con una rimonta spettacolare.
Nei 1500 Alessia Laura chiude in 5'01"25 con il tifo delle compagne di allenamento: Emma Cavallari protagonista dei 5000 chiusi in 19'46"15 ed Irene Sinesi che difende il quinto posto negli 800 facendo il primato stagionale con un notevole crono di 2.13.76.
La marciatrice Vanessa Casati, altro importante prestito dalla PBM Bovisio Masciago, chiude la 5km di marcia in 28'42"16 che vale il quinto posto.
Maria Teresa Del Gobbo con un balzo arriva alla misura di 4.61m, mentre Giulia Robello arriva a 9.86m nel triplo. A proposito di salti, nell'asta Arianna Elena Di Stefano dell'Atletica Riccardi, in prestito per questa giornata, salta a 3.30m conquistando una bella e importante quarta posizione.
Nella classifica per società (vinta dai padroni di casa dell’Atletica SAF Piemonte) l’Atletica Arcobaleno Savona chiude al 9° posto, su di un lotto di 15 società partecipanti: risultato frutto di un sistema di punteggio diverso rispetto agli anni precedenti ma che effettivamente (pur penalizzando un pochino la società savonese) rispetta i valori effettivamente messi in campo dai Club presenti.
A PIACENZA IN GARA I MARTELLISTI E LO SPRINTER MATTIA UCCHEDDU
Meeting a Piacenza.
Nella gara del lancio del martello juniores (attrezzo da 6 kg) Dario Perelli è 2° con la buona misura di 53,92. Matteo Zaino chiude in ottava posizione con un buon lancio a 43,14.
Lo sprinter Mattia Uccheddu corre i 100 piani in 11.21.
MOHAMED RATY = BUON BRONZO AL TRIAL DI SAN MARTINO!
E torna ad essere protagonista nelle gare di lunga lena Mohamed Raty. Impegnato nella dura competizione del Trial di San Martino, corsa in montagna sulle alture genovesi e percorso di 14 chilometri, conquista un ottimo terzo posto al traguardo.
SABATO E DOMENICA ARCOBALENO A TENER ALTO L’ONORE DELLA LIGURIA NELLA FINALE NAZIONALE BRONZO A BORGO VALBELLUNA!
E farà sicuramente caldo ai piedi delle Dolomiti…
Nel prossimo weekend il team savonese salirà sino a Borgo Valbelluna per lottare per una posizione di prestigio nel ranking nazionale maschile: Finale Bronzo, in palio le posizioni dal 15° al 36° posto.
Già esserci è una grande soddisfazione, cercheremo di onorare al massimo l’impegno!!!