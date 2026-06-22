Canoa | Noemi Scordino forza tre, triplo successo per la campionessa albissolese

Ancora una volta protagonista Noemi Scordino nella gara interregionale di velocità valida come Campionato Regionale di Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, manifestazione che ha visto in programma le prove sui 200 metri, la Paracanoa e le gare CanoaGiovani sui 200 e 500 metri.

La giovane canoista albissolese, tesserata per l'Idroscalo Milano, ha conquistato tre prestigiosi primi posti, mettendosi in evidenza nelle prove sui 200 metri sia nella categoria Ragazze sia nella categoria Juniores.

Non solo: Noemi si è imposta con un ampio margine anche nella gara dei 500 metri Juniores, affrontando e superando avversarie appartenenti a categorie superiori rispetto a quella in cui dovrebbe normalmente gareggiare.

Un risultato che conferma il costante percorso di crescita dell'atleta, impegnata nella preparazione dei Campionati Italiani in programma a fine luglio a Mantova.

Un ringraziamento è andato all'allenatore Claudio Checcucci, che la segue quotidianamente con grande attenzione in un percorso di preparazione impegnativo, fatto di lavoro, dedizione e importanti sacrifici.

Successi che rappresentano un'ulteriore iniezione di fiducia per il futuro: la strada verso nuovi traguardi è ancora lunga, ma i risultati ottenuti confermano che la direzione intrapresa è quella giusta.