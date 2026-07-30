Nuoto | Alessandro Cominato in azzurro agli European Aquatics, ora i Campionati Italiani di categoria

Alessandro Cominato ha rappresentato con grande orgoglio l'Italia agli European Aquatics, portando a termine una straordinaria esperienza internazionale dopo essersi confrontato con i migliori atleti europei del nuoto di fondo.

Un risultato a dir poco eccellente il suo: quindicesimo posto nella 10 km per la categoria internazionale J3 e secondo posto tra gli atleti della squadra italiana schierata. Un piazzamento che conferma il grande valore di Alessandro come atleta e che premia il lavoro, la costanza e la determinazione dimostrati durante tutta la sua carriera.

Grande è l'orgoglio nel vederlo indossare la maglia azzurra, portando in alto anche i colori del Doria Nuoto 2000 Loano.

Ora per Cominato manca poco all'ultimo appuntamento della stagione: i Campionati Italiani di categoria, in programma a Roma, che lo vedranno impegnato sia negli 800 che nei 1500 stile libero.