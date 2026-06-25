Ciclismo | Ganna si riconferma campione italiano a cronometro, secondo il sorprendente alassino Luca Giaimi



È sempre il solito Filippo Ganna. Per la settima volta, la quinta di fila, è il campione italiano a cronometro nelle terre cuneesi, dal Santuario di Vicoforte a Barolo. A sorprendere però è lo stupendo secondo posto del ciclista di Alassio Luca Giaimi.

Da quest'anno neo pro nella Uae Team Emirates XRG, il 21enne, specialista nelle corse contro il tempo, ha conquistato la medaglia d'argento anticipando Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, campione nel 2021. Per la maggior parte della crono è stato in testa e solo quando è entrato in scena TopGanna (per ultimo in virtù della vittoria dell'anno scorso) ha migliorato il suo tempo distanziandolo di 2 minuti e 6 secondi.

In pista con la maglia della Nazionale Giaimi si era aggiudicato la medaglia di bronzo con il quartetto maschile nell'inseguimento a squadre ai Campionati Europei Under 23. Terzo gradino del podio anche nell'inseguimento individuale.

Stesso risultato ai campionati italiani a cronometro under 23, con la maglia dell'Uae.

Nel 2023 aveva portato a casa il titolo italiano juniores a cronometro e aveva ottenuto la medaglia d’oro nella staffetta mista ai Campionati Europei Juniors. Aveva chiuso al sesto posto invece il Campionato del Mondo Juniores a crono.

Non è però l'unico ligure a fare faville oggi in gara. Il genovese Lorenzo Mark Finn, fresco vincitore del Giro Next Gen e non ancora professionista, si è classificato al sesto posto a 3 minuti e 22 secondi da Ganna.