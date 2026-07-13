Ciclismo | Savona, premiati i vincitori del concorso "Vetrine in Rosa" dedicato al passaggio del Giro d'Italia

Si è svolta questa mattina, presso il Palazzo Comunale di Savona, la cerimonia di premiazione dei commercianti che hanno aderito al concorso "Vetrine in Rosa", iniziativa promossa da Coni Point Savona, Comune di Savona e Associazione Chicchi di Riso ETS in occasione del passaggio, avvenuto giovedì 21 maggio 2026, del 109° Giro d'Italia, che ha attraversato la città con un suggestivo transito nel centro storico.

L'iniziativa, che ha coinvolto oltre 50 esercizi commerciali, ha ricevuto il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona e de L'Eco di Savona.

La cerimonia è stata presentata dalla giornalista Laura Sicco, presidente dell'Associazione Stelle al Merito Sportivo – Comitato di Savona. Sono intervenuti il delegato provinciale del Coni, Roberto Pizzorno, il fiduciario Coni Francesco Ciocca, l'assessore allo Sport del Comune di Savona Francesco Rossello, il presidente dell'Associazione Chicchi di Riso ETS Enzo Grenno e Leonardo Mordeglia, titolare della Speed Wheel di corso Vittorio Veneto a Savona, sponsor della manifestazione insieme a ESI Spa.

A tutti i commercianti che hanno partecipato all'iniziativa è stato consegnato un attestato di partecipazione, personalizzato con il logo de L'Eco di Savona, oltre a un pacco contenente prodotti offerti da ESI Spa di Albisola. Le altre attività partecipanti riceveranno inoltre ulteriori prodotti messi a disposizione dall'azienda.

Ai primi tre classificati sono state consegnate le biciclette offerte dalla Speed Wheel di corso Vittorio Veneto.

La classifica finale ha visto al primo posto il negozio Atmosphere, di piazza Chabrol 14r a Savona; secondo classificato Linea Più, di via Paleocapa 21r; mentre il terzo posto è andato alla vetrina di Trichy, in via Pia 45r.

Nel corso della cerimonia, il delegato del Coni Roberto Pizzorno ha inoltre consegnato il cappellino ufficiale del Coni all'assessore allo Sport Francesco Rossello e al presidente dell'Associazione Chicchi di Riso ETS Enzo Grenno, quale segno di ringraziamento per la collaborazione e il sostegno all'iniziativa.