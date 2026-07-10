CICLISMO / Vincenzo Nibali accende l'entusiasmo: presentata ufficialmente L'Étape Mondovì by Tour de France (Foto e Video)

Una sala gremita, istituzioni, aziende, appassionati e ospiti d'eccezione hanno accompagnato la presentazione ufficiale di L'Étape Mondovì by Tour de France, il prestigioso evento internazionale che il 20 settembre 2026 porterà per la prima volta il marchio ufficiale del Tour de France sulle strade del Monregalese.

L'Aula Magna "Paolo Borsellino" dell'IIS Giolitti-Bellisario ha ospitato una partecipata serata che ha rappresentato non solo il lancio della manifestazione, ma anche la conferma di un progetto destinato a consolidare Mondovì tra le grandi destinazioni europee del cicloturismo e degli eventi sportivi.

(Il moderatore Alberto Sarrantonio con il presidente EPT Flavio Borgna)

Ad aprire l'incontro è stato il moderatore Alberto Sarrantonio, che ha ripercorso il percorso di crescita iniziato con la Granfondo Alpi del Mare e culminato nell'ingresso nel prestigioso circuito internazionale L'Étape Series by Tour de France, presente oggi in oltre trenta Paesi nel mondo.

Le dichiarazioni a margine della conferenza (GUARDA IL VIDEO)

Numerosi gli interventi istituzionali, che hanno sottolineato il valore strategico dell'iniziativa per il territorio. Si sono succeduti il Sindaco di Mondovì e Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, l'Assessore della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, l'Assessore allo Sport del Comune di Mondovì Alessandro Terreno, il Consigliere dell'ATL del Cuneese Paolo Manera, il Presidente di Confcommercio Cuneo Danilo Rinaudo, il Presidente di Confcommercio Mondovì Mauro Germone, la Consigliera della Fondazione CRC Elisa Merlatti, la Dirigente dell'IIS Giolitti-Bellisario Donatella Garello, la delegata provinciale del CONI Claudia Martin e il Vicepresidente nazionale ACSI e Presidente ACSI Ciclismo Emiliano Borgna.

(La sala)

Tra i presenti in sala anche l'Assessore allo Sport del Comune di Cuneo Valter Fantino, l'Assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo Luca Pellegrino, oltre a Ferruccio Dardanello, l'artefice di tanti grandi eventi di ciclismo nella Provincia Granda e l'olimpionica di marcia Elisa Rigaudo.

Nel corso della presentazione, Flavio Borgna, presidente di EPT - Eventi Persone Territorio, ha illustrato la visione del progetto e gli obiettivi dell'edizione 2026, ricordando come la Granfondo Alpi del Mare 2025 abbia registrato una crescita straordinaria: dagli oltre mille partecipanti previsti ai 2.400 ciclisti effettivamente al via. Un successo che ha aperto le porte alla collaborazione con il Tour de France. L'obiettivo della prima edizione di L'Étape Mondovì è ora ancora più ambizioso: superare quota 2.000 partecipanti, con una presenza internazionale sempre più significativa. A oggi risultano già iscritti atleti provenienti da 22 nazioni e 33 province italiane.

Significativo anche l'intervento di Alessandro Battaglia, Presidente di Silvateam Spa, in rappresentanza del pool di aziende che supportano L'Étape Mondovì e di Luca Mondino di Karhu in riferimento alla Music Run, uno degli appuntamenti del ricco programma di eventi collaterali.

Durante l'evento sono stati presentati i nuovi percorsi della Granfondo e della cicloturistica, illustrati da Paolo Bruno di EPT, insieme alle principali novità tecniche del tracciato, mentre il forte atleta cuneese Luca Cavallo, reduce dalla vittoria della Maratona dles Dolomites e prossimo protagonista de L'Étape du Tour in Francia, ha raccontato il significato di partecipare ad un evento che porta direttamente il marchio del Tour de France.

Ampio spazio è stato dedicato anche al territorio e all'indotto turistico. Giovanni Monge Roffarello di EPT ha presentato il ricco programma degli eventi collaterali che accompagneranno il weekend: il Villaggio L'Étape, la Music Run, L'Étape Kids, l'Area Expo, musica ed enogastronomia oltre le iniziative dedicate alle famiglie, gli appuntamenti enogastronomici e la Cena di Gala.

Nel corso della serata è stata inoltre svelata ufficialmente la maglia tecnica 2026, destinata a diventare uno dei simboli dell'evento.



(Vincenzo Nibali e Paolo Viberti)

Il momento più atteso è stato il talk conclusivo con Vincenzo Nibali, uno dei più grandi campioni della storia del ciclismo mondiale, intervistato dal giornalista Paolo Viberti. Il vincitore di Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta ha condiviso ricordi, esperienze e riflessioni sul ciclismo moderno, ricevendo un lungo applauso dal pubblico.

(Nibali e Viberti)

L'Étape Mondovì by Tour de France si presenta così come molto più di una granfondo: un grande progetto di promozione territoriale, sportiva e turistica capace di coinvolgere istituzioni, imprese, associazioni e comunità locale, con l'obiettivo di portare sulle strade del Monregalese migliaia di ciclisti e accompagnatori provenienti da tutta Italia e dall'estero.



(Nibali e Viberti)

L'appuntamento è fissato per domenica 20 settembre 2026, quando Mondovì vivrà una giornata destinata a entrare nella storia del ciclismo amatoriale internazionale.