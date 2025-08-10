 / Calcio

Calcio, Pietra Ligure. Battuta l'Astrea in amichevole, decide Fatnassi dalla distanza

E' iniziata con una vittoria la marcia di avvicinamento del Pietra Ligure ai primi impegni ufficiali.

I biancocelesti di Moraglia hanno battuto 1-0 l'Astrea, impegnata nel tour ligure figlio del ritiro a Cairo Montenotte.

A decidere il match è stato il tiro da fuori di Fatnassi, preceduto nel primo tempo da un palo di Dominici.

Gli ospiti hanno disputato una gara gagliarda e di temperamento, senza però riuscire a creare particolari grattacapi ai portieri Vernice e Duberti.
 

L'undici iniziale del Pietra Ligure:

Vernice, Gasco, Pili, Odasso, Giglio, Dominici, Rovere, Aicardi, Siriu, Iorio, Prudente.

Redazione

