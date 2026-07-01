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Calcio | 01 luglio 2026, 12:37

Calcio | Vado, ecco l'ufficialità: il nuovo allenatore è Matteo Pastorino

Mancavano solo i crismi dell'ufficialità per l'ingaggio di mister Pastorino da parte del Vado.

Con l'apertura della nuova stagione sportiva, è arrivato anche l'annuncio da parte della società del presidente Tarabotto:

"Dopo un importante percorso nel settore giovanile della Sampdoria, guidando le formazioni dall’U16 fino alla Primavera, ha intrapreso l’esperienza tra i grandi sulla panchina del Ligorna, in Serie D, dove è rimasto due stagioni. L’ultima delle quali conclusasi al secondo posto con 72 punti, conquistando poi la vittoria dei playoff del girone.

A mister Matteo Pastorino il più caloroso benvenuto da parte della società, dello staff e di tutta la famiglia rossoblù".

Redazione

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