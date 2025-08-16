Calcio. L'Arenzano si regala una magica notte di mezz'estate, battuto il Celle Varazze all'Olmo Ferro

Vittoria di grande prestigio per l'Arenzano, giovedì sera, contro il Celle Varazze.

Un successo utile sia sotto il profilo tecnico che mentale per la squadra di mister Cocco, ricca in organico di tanti giovani.

All'Olmo Ferro la gara è iniziata subito su buoni ritmi: l'ex Rivasamba Diakhate sfiora il vantaggio ospite al 4’, mentre De Martini e Diaz Crespi rispondono con due buone occasioni per i locali. Al 26’ è Bruzzone a sbloccare il risultato con una bella girata sul primo palo su assist da corner di Lagorio. Il Celle Varazze reagisce subito e trova il pareggio al 34’ con un colpo di testa preciso di Akkari su cross di De Martini. Prima dell’intervallo i padroni di casa sfiorano il sorpasso con un pallonetto di Giosa che si stampa sulla traversa.

Nella ripresa l’Arenzano torna avanti al 55’ grazie all'ex Vado Corengia, autore di un destro secco e preciso che vale l’1-2. Non mancano altre emozioni: Giosa su punizione e Scarfo’ dalla distanza provano a riequilibrare il match, ma Faggiano e compagni resistono fino al triplice fischio. Nel finale Gianmarco Insolito non concretizza l’ultima occasione utile per i locali, reduci da tre incontri disputati nell'arco di nemmeno cento ore.



Le formazioni titolari:

CELLE VARAZZE: Di Sarno, De Benedetti, Siracusa, Akkari, Righetti, Scarfò, Padovan, Giosa, Diaz, Bortoletti, De Martini.

ARENZANO: Faggiano, Vianson, Agostino, Lagorio, Andreetto, Genduso, Corengia, Bruzzone, Diakhate, Cicirello, Pellicciari.