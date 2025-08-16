Calcio, Quiliano & Valleggia. Ritorni, conferme e volti nuovi: varato lo staff di mister Gianluca Molinaro

Il Quiliano & Valleggia ha ufficializzato lo staff che affiancherà mister Molinaro nella nuova stagione. Confermato al suo fianco Ermanno Olivieri, con il supporto organizzativo di Guido Bondi, che curerà la parte logistica tra campo, vestiario e attrezzature. In collaborazione ci sarà anche Claudio Briano, pronto a dare una mano pure sul terreno di gioco.

Tre le novità di rilievo: il ritorno di Renato Riva, che dopo due anni al Cengio tornerà a occuparsi della preparazione dei portieri; l’ingresso di Fabio Cavalleri come collaboratore tecnico; e la presenza di Alice Rosso, laureata in Scienze Motorie e specializzata in nutrizione, che avrà un ruolo fondamentale nella preparazione atletica e nella riabilitazione.