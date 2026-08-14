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Accadeva un anno fa

Calcio | 14 agosto 2026, 23:17

Calcio | La San Francesco Loano fa sua l'amichevole con il Savona, biancoblu battuti 3-1

A segno Auteri, Bonifazio e Carastro, momentaneo pareggio biancoblu con Sogno

Calcio | La San Francesco Loano fa sua l'amichevole con il Savona, biancoblu battuti 3-1

Tris della San Francesco Loano sul Savona nel test match disputato questa sera all'Ellena.

I rossoblu si sono imposti 3-1.

Padroni di casa avanti con il rigore di Auteri, riequilibrato dalla rete di Sogno. L'allungo definitivo per la squadra di Brignoli è arrivato grazie alle marcature di Bonifazio e Carastro.
 

San Francesco Loano: Scalvini, Siriu, Di Bella, Colantonio, Oxhallari, Addiego, Sina, Di Lorenzo, Carastro, Auteri, Belvedere.
A disposizione: Metani, Raso, Arzarello, D'Aiuto, Alberto, Gasco, Bonifazio, D'Andrea, Hamati, Ferrara, Mehmetaj, Rizzonato.
Allenatore: Brignoli
 

Savona: Agostino, Lingua, Calcagno, Galli, Pili, Zhao, Somma, Silvestri, Sogno, Croce, Enzi.
A disposizione: Berruti, Sadiku, Giubergia, Covelli, Castiglione, Cattaneo, Fabbri, Avolio, Toskaj, Rignanese, Burchi.
Allenatore: Sarpero.
 

Redazione

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