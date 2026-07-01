Calciomercato | Il Campomorone ha scelto, la panchina a Davide Palermo

Il Campomorone Sant’Olcese ha scelto Davide Palermo come nuovo allenatore per la prossima stagione di Eccellenza. Il tecnico raccoglierà il testimone da Alberto Corradi (diretto al Celle Varazze), arriva dopo l’esperienza al Bogliasco.
Palermo vanta un lungo percorso nel calcio ligure tra Prima Categoria, Promozione ed Eccellenza, con esperienze su diverse panchine del territorio, tra cui Carcarese, Genova Calcio, Ligorna, Bragno e Borzoli. Tra i risultati più significativi la promozione con la Caperanese nel 2021/22.
Più recentemente ha guidato Busalla ed è stato alla guida del Bogliasco, chiudendo l’ultima esperienza con la separazione al termine della stagione 2024/25. Ora una nuova sfida alla guida del Campomorone Sant’Olcese.