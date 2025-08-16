Stadio Sclavi, pronto il campo sintetico a 7: sarà la casa dei giovani dell’Argentina Arma (Foto)

Il nuovo campo sintetico a 7 dello stadio Ezio Sclavi è pronto e si prepara ad accogliere i tanti giovani dell’Argentina Arma per la stagione calcistica 2025/26. Dopo settimane di lavori, la società rossonera potrà finalmente mettere a disposizione un terreno di gioco rinnovato, destinato al settore giovanile e alle prime partite ufficiali delle squadre minori.

L’intervento fa parte del più ampio progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo, che prosegue senza sosta anche per quanto riguarda il campo a 11 e gli spogliatoi. La tabella di marcia prevede il completamento di tutte le opere entro ottobre o novembre: oltre al rifacimento del terreno principale, sono in corso la ristrutturazione e l’adeguamento degli spogliatoi, già impermeabilizzati, con lavori su impianti elettrici, idraulici e docce. Anche le tribune sono interessate da interventi di manutenzione.

La riapertura parziale con il campo a 7 rappresenta un segnale importante per la comunità sportiva e per il vivaio rossonero, che potrà riprendere l’attività nella propria casa. La scelta della società di ripartire dalla Seconda Categoria, rinunciando per quest’anno alla Prima, è stata dettata dalla volontà di completare i lavori in condizioni ottimali e pianificare con attenzione il futuro.

Lo Sclavi, ora simbolo dell’Argentina Arma, si prepara così a tornare pienamente operativo nei prossimi mesi, con spazi moderni e funzionali che diventeranno punto di riferimento per i giovani calciatori e per l’intero movimento sportivo cittadino.