Calciomercato | Il quarto ingaggio del Cengio è Simone Bausano

L'annuncio granata:

La società è lieta di comunicare l'approdo in granata di Simone Bausano

Classe 2007, Simone è un giovane difensore centrale con ottime potenzialità, in grado di essere aggressivo sull'uomo e con una buona copertura della profondità

Ha disputato la prima parte della scorsa stagione nel Bragno in Promozione, prima di accasarsi nuovamente nella Juniores Nazionale della Cairese. Arriva a Cengio con tanta voglia di crescere e migliorare, in un gruppo che sicuramente lo aiuterà e lo stimolerà.

Altre energie fresche a disposizione, benvenuto Simone.