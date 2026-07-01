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Calcio | 01 luglio 2026, 17:46

Calciomercato | Il quarto ingaggio del Cengio è Simone Bausano

Calciomercato | Il quarto ingaggio del Cengio è Simone Bausano

L'annuncio granata:

La società è lieta di comunicare l'approdo in granata di Simone Bausano 

Classe 2007, Simone è un giovane difensore centrale con ottime potenzialità, in grado di essere aggressivo sull'uomo e con una buona copertura della profondità 

Ha disputato la prima parte della scorsa stagione nel Bragno in Promozione, prima di accasarsi nuovamente nella Juniores Nazionale della Cairese. Arriva a Cengio con tanta voglia di crescere e migliorare, in un gruppo che sicuramente lo aiuterà e lo stimolerà.

Altre energie fresche a disposizione, benvenuto Simone.

cs

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