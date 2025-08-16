 / Calcio

Calciomercato. Aleandro Kertalli resta al Renens, allenamenti ad Altare insieme agli ex compagni verdeblu

Il Renens, club della città di Losanna, ha ufficializzato la conferma di Aleandro Kertalli per la stagione che sta per iniziare. L’attaccante ex Legino, che nello scorso campionato ha realizzato una rete, continuerà dunque a vestire la maglia della formazione svizzera.

Il club ha espresso soddisfazione per la prosecuzione del rapporto, augurando al giocatore di godersi le vacanze prima del rientro in squadra.

Nel frattempo Kertalli si trova ad Altare per la preparazione estiva, occasione che gli ha permesso di ritrovare alcuni ex compagni del Legino come Agate, Pazmino e Zaccariello.

