Calciomercato. Lorenzo Insolito è un nuovo giocatore dell'Imperia, i nerazzurri battono lo Sporting Taggia Sanremo nel primo test

Prima sgambata precampionato oggi pomeriggio per l'Imperia di mister Riolfo e, scorrendo la distinta nerazzurra nel match contro lo Sporting Taggia Sanremo, è emerso un nome ben conosciuto all'interno delle coordinate calcistiche savonesi.
Lorenzo Insolito, dopo l'ufficialità del club nerazzurro si può considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore imperiese.
Il centrocampista classe 2006 ha disputato le ultime stagioni con la maglia del Pietra Ligure, inframezzate dall'esperienza con l'Under 18 del Milan.
Per la cronaca, la partitella di ieri pomeriggio si è conclusa sul 3-0 per l'Imperia con la rete di Casagrande nel primo tempo, nella ripresa a segno Costantini su rigore e Del Mastro.