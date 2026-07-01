Calciomercato | Minetti e Monte sono i primi volti nuovi del Quiliano & Valleggia

Primi movimenti in entrata per il Quiliano&Valleggia in vista della nuova stagione.

La società ha definito l'arrivo di Mattia Minetti, classe 2007, proveniente dal Finale. Nella scorsa annata il giovane esterno ha disputato il suo primo campionato in prima squadra in Promozione, collezionando 16 presenze. Giocatore rapido e dinamico, è in grado di creare situazioni offensive grazie alla propria velocità, senza far mancare impegno e spirito di sacrificio anche nella fase difensiva.

Vestirà la maglia del Quiliano&Valleggia anche William Monte, attaccante classe 2006 proveniente dal Legino e con esperienze anche in Celle Varazze e Bragno. Monte è pronto a ripartire dopo il recupero da un serio infortunio che ne ha condizionato il percorso recente. Già tornato ad allenarsi sul campo, lavorerà per arrivare nelle migliori condizioni all'inizio della nuova stagione.