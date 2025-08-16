Calcio, Cairese. Polveri da asciugare, con l'Albese è 0-0 in amichevole

La Cairese chiude con un pareggio a reti bianche l’ultimo test disputato allo stadio Brin contro l’Albese, formazione piemontese che milita nel campionato di Eccellenza locale .

Il match ha visto i gialloblù prendere fin da subito l’iniziativa, con una netta prevalenza territoriale e diverse occasioni create, soprattutto nel primo tempo. Un trend che si è confermato nel corso delle prime uscite per il team di mister Solari, capace di limitare le occasioni offensive degli avversari, ma con ancora alcuni meccanismi da affinare dalla cintola in su.

Ecco l'undici schierato dal primo minuto.

Cairese: Gentile, Sancinito., Noto, F. Fernandez, Scarrone, Castiglia, Piacenza, Colletto, L. Fernandez, Giacchino, Turone.