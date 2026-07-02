Calcio | La Lega Nazionale Dilettanti cambia look, completata l'opera di rebranding online

Una nuova identità visiva per accompagnare la più grande comunità calcistica italiana e d’Europa nel prossimo capitolo della sua storia. Dopo la spettacolare anteprima alle Grotte di Castellana, con il lancio del logo istituzionale in occasione della cerimonia d’apertura della 62ª edizione del Torneo delle Regioni, la Lega Nazionale Dilettanti svela il look completo che abbraccia tutte le sue strutture interne (Divisioni, Dipartimenti e Comitati) e le sue declinazioni agonistiche: Serie D, Serie C femminile, Serie A Beach Soccer e Torneo delle Regioni, passando per le coppe fino ad arrivare ai campionati regionali e under, tutto l’universo LND si presenta oggi in una veste rinnovata che armonizza tutte le anime che lo compongono con un forte carattere identificativo.

Abete: «Questa nuova identità visiva rappresenta un passaggio importante per la Lega Nazionale Dilettanti, perché non è soltanto un rinnovamento estetico ma il segno di una visione proiettata verso il futuro. Abbiamo voluto costruire un’immagine capace di raccontare la forza della nostra comunità, valorizzando la storia e i valori che da sempre contraddistinguono il calcio dilettantistico italiano. La nuova veste grafica e il sito web rinnovato sono strumenti pensati per rendere la LND ancora più riconoscibile, moderna e vicina alle società, ai tesserati e a tutti gli appassionati che ogni giorno animano il nostro movimento. Un percorso nato dall’ascolto e dalla collaborazione, che guarda all’innovazione senza perdere il legame con le nostre radici».

L’APP UFFICIALE SI RINNOVA – Disponibile da oggi sugli store (Apple e Google)anche la nuova versione di Play LND. Le novità riguardano l’aggiornamento del look, nuove funzionalità per la consultazione delle gare ed il potenziamento di notizie utili e video.

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IL PROGETTO GRAFICO – Il processo di rebranding è frutto della collaborazione iniziata due anni fa con l’Università Europea del Design di Pescara. Qui sono stati sviluppati una serie di progetti dagli studenti del corso di design, un lavoro sinergico che ha portato all’elaborazione di 12 proposte fino alla definizione di 3 best projects diventati oggetto di 16 tesi di laurea. La scelta finale è ricaduta sull’opera del designer Mattia Vesprini che proietta la Lega nel futuro con un brand forte, moderno e altamente versatile. Il marchio è stato infatti concepito per adattarsi a ogni tipo di utilizzo: dalla classica versione “scudata” a una versione “short”, ideale per gli standard della comunicazione digitale.

Un’altra novità riguarda le identità dei campionati, dalla Serie D alle competizioni regionali. Questi i link per scaricarli:

Insieme all’aspetto iconografico, da oggi è online anche il nuovo sito web della LND. Non un semplice aggiornamento grafico, ma un portale progettato per rispondere alle necessità di migliaia di visitatori giornalieri offrendo un’esperienza di navigazione più completa e moderna. Il sito si presenta come un ecosistema digitale in grado di integrare servizi alle Società Sportive, consultazione di documenti e risultati in armonia con i sistemi gestionali della Lega Nazionale Dilettanti.