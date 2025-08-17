Ancora un annuncio per il Borghetto dopo l'ingaggio di Gattuso.
Spazio sulla linea offensiva ad Alessio Frazzetto, attaccante classe 2005.
Frazzetto è cresciuto nelle fila delle formazioni del comprensorio ingauni, tra Albenga, Ceriale e Pontelungo.
Ora una nuova esperienza in granata, ma questa volta con i colori borghettini.
Calciomercato. Ancora un arrivo per il Borghetto, presentato Alessio Frazzetto
