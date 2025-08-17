 / Calcio

17 agosto 2025

Calciomercato. Ancora un arrivo per il Borghetto, presentato Alessio Frazzetto

Ancora un annuncio per il Borghetto dopo l'ingaggio di Gattuso.
Spazio sulla linea offensiva ad Alessio Frazzetto, attaccante classe 2005.
Frazzetto è cresciuto nelle fila delle formazioni del comprensorio ingauni, tra Albenga, Ceriale e Pontelungo.
Ora una nuova esperienza in granata, ma questa volta con i colori borghettini.
 

