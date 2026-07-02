Calciomercato | Finale. Non solo Kosiqi, ufficiale l'ingaggio anche di Pietro Ricci

Il comunicato ufficiale:

La Società F.B.C. Finale da un caloroso benvenuto a Christian Kosiqi e Pietro Ricci, primi nuovi arrivi per per la stagione 26/27 della Prima Squadra.

Christian è un attaccante classe 2005 e vanta un curriculum importante. Dopo aver iniziato con la Cairese, ha avuto la possibilità di passare al Cagliari dove ha militato con l’U17 e la Primavera. Ha militato anche in D con Livorno e Pont Donnaz, prima di tornare in Val Bormida vestendo la maglia della Carcarese. Un biennio con i biancorossi con quasi venti reti e una promozione in Eccellenza conquistata.

Pietro è un difensore del 2008 nel quale la Società crede fortemente ed ha anche lui trascorso l’ultima stagione alla Carcarese, dando un primo sguardo nel calcio dei grandi dopo essere cresciuto nei settori giovanili di Vado e Priamar.