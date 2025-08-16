Roberto Iannolo e Racing City Group, via al sogno calcistico sui campi del San Bartolomeo Cervo

Una nuova e promettente avventura sportiva si è aperta grazie all’ospitalità della società San Bartolomeo Cervo e alla sinergia tra personalità di spicco del mondo del calcio. Roberto Iannolo, gloria calcistica conosciuta e soprattutto rispettata, ha unito con Morris Pagniello e Justin Davis, fondatori e dirigenti del Racing City Group, per dar vita anche in provincia di Imperia a un progetto di ampio respiro dedicato ai giovani talenti locali.

“Vogliamo offrire ai ragazzi del Ponente un percorso completo, in cui possano crescere tecnicamente e come persone – ha spiegato Morris Pagniello –. Allenatori qualificati, metodologie moderne e occasioni di confronto internazionale che rendono questa esperienza unica”.

Roberto Iannolo ha aggiunto: “E' emozionante poter trasmettere la mia esperienza e lavorare insieme a professionisti come Pagniello e Davis. Dare ai giovani l’opportunità di misurarsi con allenatori di livello e confrontarsi anche con realtà straniere è il modo migliore per farli crescere”.

L’iniziativa ha messo al centro allenatori e formatori di prim’ordine, capaci di trasmettere ai ragazzi non solo competenze tecniche, ma anche valori sportivi e disciplina. Il percorso formativo prevede sessioni di allenamento mirate, metodologie moderne e un’attenzione particolare alla crescita personale di ciascun giovane calciatore.

Punto di forza del progetto è la prospettiva internazionale: grazie ai contatti e alla rete del Racing City Group, si aprono possibilità di stage e scambi di esperienze in tutta Europa anche oltre oceano. "Un’opportunità straordinaria per confrontarsi con realtà calcistiche diverse e arricchire il proprio bagaglio umano e sportivo", sottolinea Pagniello.

La collaborazione tra San Bartolomeo Cervo, Roberto Iannolo e il Racing City Group rappresenta un modello di lungimiranza, capace di unire le radici del calcio locale all’orizzonte globale. Un progetto che ha già acceso entusiasmo, ponendo le basi per una generazione di calciatori pronta a portare in campo, ovunque nel mondo, il nome e lo spirito del Ponente.

(foto Christian Flammia)