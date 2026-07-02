Imperia Calcio, il primo colpo di mercato è Francesco Margiotta

Primo nuovo innesto per la SSD Imperia Calcio, che annuncia l'ingaggio di Francesco Margiotta, attaccante classe 1993.

Originario di Torino, prodotto del settore giovanile della Juventus, in carriera ha militato nelle Serie B, C e D italiane, vestendo le maglie di Monza, Venezia, Chievo (con cui ha realizzato 5 reti in Serie B), Latina, Novara e Sestri Levante. Vanta anche esperienze all'estero con Melbourne Victory, Losanna, Lucerna, Botosani, Istikol e Ranger's di Andorra. Sono 32 le reti messe a segno nei massimi campionati di Australia, Svizzera e Romania.

Nell'ultima stagione Margiotta è stato in forza prima al Nardò e poi al Chieti, rispettivamente nei gironi H e F di Serie D.

Punta centrale, può giocare anche da seconda punta, Francesco Margiotta è il primo nuovo acquisto di questo nuovo corso dell'Imperia. A lui un caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia nerazzurra.