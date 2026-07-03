Calciomercato | Millesimo. Arriva l'ufficialità per Davide Villa: "Ci ha davvero colpiti nell'ultima stagione"

L'annuncio giallorosso:
"L’ASD MILLESIMO è lieta di comunicare il primo colpo di mercato per la stagione 2026/2027 di Serie D.
Arriva in giallorosso Davide Villa, grande attaccante classe 2002.
Nell’ultima stagione ha segnato ben 21 gol con la maglia del Rivasamba nel campionato di Eccellenza.
Davide è cresciuto nella Primavera del Virtus Entella, passando poi nella Primavera dell’Empoli per poi avere una parentesi in serie C con il Carpi.
Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie della Lavagnese e del Rivasamba, tra serie D e Eccellenza.
Il commento della società: “Diamo un caloroso benvenuto a Davide, attaccante che ci ha molto colpito nell’ultima stagione.
A lui va il nostro più grande In bocca al lupo, con la speranza di vivere insieme una grande stagione".