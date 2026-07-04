Calcio | Priamar, riecco Loris Mandaglio: sarà il preparatore dei portieri

L'anuncio del cub savonese:

In attesa dei primi annunci di calciatori, la società rossoblu continua nell’opera di ristrutturazione del proprio organico inserendo nello staff una figura importante e già conosciuta dalle parti del Levratto!

“La società Priamar è lieta di comunicare il ritorno in società del collaboratore tecnico Loris Mandaglio!

Loris, già con noi nei panni di calciatore -con cui ha ottenuto la vittoria dei playoff e conseguente promozione con mister Alessio Bresci in panchina nella stagione 2021/2022- dopo aver attaccato gli scarpini al chiodo e conseguito il patentino da preparatore dei portieri, ritorna con noi nelle vesti di collaboratore tecnico e appunto allenatore degli estremi difensori rossoblu!

La società tutta augura a Loris, e a tutto lo staff tecnico, le migliori fortune per la nuova stagione!”