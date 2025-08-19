 / Sport acquatici

Allerta arancione: mercoledì 20 agosto chiusura per la piscina "Zanelli" di Savona e per la piscina comunale di Luceto

A darne notizia è la Rari Nantes Savona, società che gestisce gli impianti

"Domani, mercoledì 20 agosto 2025, la piscina comunale
'Zanelli' in Corso Colombo 3 a Savona e la piscina comunale di Luceto ad Albisola Superiore resteranno chiuse a causa dell’Allerta Meteo Arancione emanata dalla Protezione Civile dalle ore 07,00 alle ore 17,59 di mercoledì 20 agosto. Pertanto, tutte le attività per il pubblico e tutti gli allenamenti sono annullati.La piscina “Zanelli” di Savona e la piscina di Luceto ad Albisola Superiore riapriranno, quindi, giovedì 21 agosto con i consueti orari".

A darne notizia è la Rari Nantes Savona, società che gestisce gli impianti.

