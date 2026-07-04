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Calcio | 04 luglio 2026, 16:01

Calcio, Tornei Estivi. Questa sera le finali della Savona Cup: gli orari dei match

Si inizia alle 20:30 sul campo delle Trincee

Calcio, Tornei Estivi. Questa sera le finali della Savona Cup: gli orari dei match

La Savona Cup è pronta a conoscere il nome della sua regina, questa sera andranno infatti in scena le due finali al campo delle Trincee che decreteranno il podio della 9° edizione.

Due sfide di altissimo livello, che animeranno la serata savonese del calcio estivo. Questi gli orari dei due match:

20:30 TEAM TEMPOCASA - SEVEN STREET
21:30 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - UNDERDOGS


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