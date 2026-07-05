Calciomercato | Savona, fatta anche per Rezi e Gnecchi

l Savona FBC continua a muoversi con decisione sul mercato e ufficializza l’arrivo di due nuovi innesti già "chiacchierati" negli scorsi giorni. La società biancoblù ha infatti definito gli ingaggi di Emir Rezi e Gianluca Gnecchi.

Rezi, centravanti classe 1994 che approda a Savona dopo una stagione da assoluto protagonista in Eccellenza. Con la maglia del Campomorone, l’attaccante ha messo a segno ben 17 reti, confermandosi tra i bomber più prolifici della categoria.

A vestire i colori biancoblu sarà anche Gnecchi, centrocampista classe 2000 proveniente dal Celle Varazze. Cresciuto attraverso importanti esperienze in piazze come Imperia, Arconatese, Lavagnese e Ligorna, Gnecchi è la classica mezz'ala, capace di garantire fisicità. passo e inserimenti.