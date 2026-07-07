Albenga | Servizi straordinari della Polizia Locale durante la partita dei Mondiali di calcio tra Francia e Marocco

Per l'intero periodo estivo, la Polizia Locale di Albenga garantirà servizi straordinari di vigilanza finalizzati ad assicurare una presenza ancora più capillare sul territorio e a prevenire eventuali situazioni di disagio, in un periodo dell'anno caratterizzato da un significativo aumento delle presenze e delle iniziative pubbliche.

I servizi saranno programmati in modo flessibile sulla base delle esigenze che di volta in volta emergeranno sul territorio, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate, alle fasce orarie serali, ai fine settimana e alle occasioni che richiamano una consistente partecipazione di cittadini e visitatori.

In quest'ottica, per la giornata di giovedì 9 luglio è stato predisposto uno specifico servizio straordinario di vigilanza in concomitanza con la partita dei Mondiali di calcio tra Francia e Marocco, al fine di garantire la regolare fruizione degli spazi pubblici e la viabilità cittadina durante lo svolgimento di eventuali festeggiamenti.

Si tratta di una misura esclusivamente preventiva e organizzativa. Già in occasione dell'incontro disputato il 4 luglio tra Canada e Marocco, terminato con la vittoria della nazionale marocchina, la comunità marocchina presente ad Albenga ha festeggiato con entusiasmo ma nel pieno rispetto delle regole, senza arrecare danni né creare problematiche sotto il profilo dell'ordine pubblico.



