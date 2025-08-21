Calcio. Tris Carcarese al Bragno, 3-1 biancorosso nell'amichevole del Corrent

Anche a Carcare il meteo non ha intaccato l'amichevole di metà settimana in programma al Corrent.
La Carcarese ha ospitato il Bragno, superando 3-1 la squadra di mister Ferraro.
Il vantaggio arriva con una splendida punizione di Berretta, che sblocca la gara con una traiettoria precisa. Il pareggio biancoverde porta la firma di Monni, bravo a farsi trovare pronto sottoporta con un tap-in dopo una mischia generata da un’ottima iniziativa di Panelli.
Nel secondo tempo è Galli a riportare di testa i biancorossi, svettando di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A chiudere i conti ci pensa infine Pirotto, abile ad approfittare di un errore della retroguardia avversaria e trasformare l’occasione in rete.
Carcarese: Giribaldi, Bonifacino, Nonnis, Ricci, F. Moretti, Ghirardi, Berruti, Bertoni, Poggi, Berretta, Chiarlone.
A disposizione: Sciascia, Cancellara, Brovida, Spozio, Galli, Horma, Kosiqi,, Babliuk, Pirotto, Castellato, Gjataj, L. Moretti.
Allenatore: Battistel
Bragno: Canonica, Vasiunin, Gallo, Esposito, Pregliasco, Di Martino, El Mehdi, Flich, Panelli, Monni, Oddera.
A disposizione: Vladi, Regabliati, Longagna, PArodi, Bovio, Shauba, Alioune, Gaudino, Gamba.
Allenatore: Ferraro