Calcio, Eccellenza. IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2025/26

E' stato pubblicato pochi istanti fa il calendario della stagione 2025/26 del calendario di Eccellenza.
1ª Giornata
(14 Set. 2025 - 11 Gen. 2026)
ATHLETIC CLUB ALBARO - BUSALLA CALCIO
CAMPOMORONE S.OLCESE - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
CARCARESE - GOLFOPARADISOPROREC.C
FEZZANESE - VOLTRESE VULTUR SSDARL
FOOTBALL GENOVA CALCIO - SAN FRANCESCO LOANO
MOLASSANA BOERO A.S.D. - SPORTING TAGGIA SANREMO
PIETRA LIGURE 1956 - MILLESIMO CALCIO
RIVASAMBA H.C.A. - ARENZANO FOOTBALL CLUB
2ª Giornata
(21 Set. 2025 - 18 Gen. 2026)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - FEZZANESE
BUSALLA CALCIO - RIVASAMBA H.C.A.
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - FOOTBALL GENOVA CALCIO
GOLFOPARADISOPROREC.C - PIETRA LIGURE 1956
MILLESIMO CALCIO - ATHLETIC CLUB ALBARO
SAN FRANCESCO LOANO - CARCARESE
SPORTING TAGGIA SANREMO - CAMPOMORONE S.OLCESE
VOLTRESE VULTUR SSDARL - MOLASSANA BOERO A.S.D.
3ª Giornata
(28 Set. 2025 - 25 Gen. 2026)
ATHLETIC CLUB ALBARO - ARENZANO FOOTBALL CLUB
CAMPOMORONE S.OLCESE - SAN FRANCESCO LOANO
CARCARESE - PIETRA LIGURE 1956
FEZZANESE - SPORTING TAGGIA SANREMO
FOOTBALL GENOVA CALCIO - GOLFOPARADISOPROREC.C
MILLESIMO CALCIO - BUSALLA CALCIO
MOLASSANA BOERO A.S.D. - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
RIVASAMBA H.C.A. - VOLTRESE VULTUR SSDARL
4ª Giornata
(05 Ott. 2025 - 01 Feb. 2026)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - MILLESIMO CALCIO
CARCARESE - FOOTBALL GENOVA CALCIO
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - RIVASAMBA H.C.A.
GOLFOPARADISOPROREC.C - MOLASSANA BOERO A.S.D.
PIETRA LIGURE 1956 - CAMPOMORONE S.OLCESE
SAN FRANCESCO LOANO - FEZZANESE
SPORTING TAGGIA SANREMO - ATHLETIC CLUB ALBARO
VOLTRESE VULTUR SSDARL - BUSALLA CALCIO
5ª Giornata
(12 Ott. 2025 - 08 Feb. 2026)
ATHLETIC CLUB ALBARO - VOLTRESE VULTUR SSDARL
BUSALLA CALCIO - ARENZANO FOOTBALL CLUB
CAMPOMORONE S.OLCESE - GOLFOPARADISOPROREC.C
FEZZANESE - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
FOOTBALL GENOVA CALCIO - PIETRA LIGURE 1956
MILLESIMO CALCIO - CARCARESE
MOLASSANA BOERO A.S.D. - SAN FRANCESCO LOANO
RIVASAMBA H.C.A. - SPORTING TAGGIA SANREMO
6ª Giornata
(19 Ott. 2025 - 15 Feb. 2026)
CARCARESE - MOLASSANA BOERO A.S.D.
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - BUSALLA CALCIO
FOOTBALL GENOVA CALCIO - CAMPOMORONE S.OLCESE
GOLFOPARADISOPROREC.C - RIVASAMBA H.C.A.
PIETRA LIGURE 1956 - FEZZANESE
SAN FRANCESCO LOANO - ATHLETIC CLUB ALBARO
SPORTING TAGGIA SANREMO - ARENZANO FOOTBALL CLUB
VOLTRESE VULTUR SSDARL - MILLESIMO CALCIO
7ª Giornata
(26 Ott. 2025 - 22 Feb. 2026)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - VOLTRESE VULTUR SSDARL
ATHLETIC CLUB ALBARO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
BUSALLA CALCIO - SPORTING TAGGIA SANREMO
CAMPOMORONE S.OLCESE - CARCARESE
FEZZANESE - GOLFOPARADISOPROREC.C
MILLESIMO CALCIO - FOOTBALL GENOVA CALCIO
MOLASSANA BOERO A.S.D. - PIETRA LIGURE 1956
RIVASAMBA H.C.A. - SAN FRANCESCO LOANO
8ª Giornata
(02 Nov. 2025 - 01 Mar. 2026)
CAMPOMORONE S.OLCESE - MOLASSANA BOERO A.S.D.
CARCARESE - RIVASAMBA H.C.A.
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - VOLTRESE VULTUR SSDARL
FOOTBALL GENOVA CALCIO - FEZZANESE
GOLFOPARADISOPROREC.C - BUSALLA CALCIO
PIETRA LIGURE 1956 - ATHLETIC CLUB ALBARO
SAN FRANCESCO LOANO - ARENZANO FOOTBALL CLUB
SPORTING TAGGIA SANREMO - MILLESIMO CALCIO
9ª Giornata
(09 Nov. 2025 - 08 Mar. 2026)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
ATHLETIC CLUB ALBARO - GOLFOPARADISOPROREC.C
BUSALLA CALCIO - SAN FRANCESCO LOANO
FEZZANESE - CARCARESE
MILLESIMO CALCIO - CAMPOMORONE S.OLCESE
MOLASSANA BOERO A.S.D. - FOOTBALL GENOVA CALCIO
RIVASAMBA H.C.A. - PIETRA LIGURE 1956
VOLTRESE VULTUR SSDARL - SPORTING TAGGIA SANREMO
10ª Giornata
(16 Nov. 2025 - 15 Mar. 2026)
CAMPOMORONE S.OLCESE - RIVASAMBA H.C.A.
CARCARESE - BUSALLA CALCIO
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - MILLESIMO CALCIO
FOOTBALL GENOVA CALCIO - ATHLETIC CLUB ALBARO
GOLFOPARADISOPROREC.C - VOLTRESE VULTUR SSDARL
MOLASSANA BOERO A.S.D. - FEZZANESE
PIETRA LIGURE 1956 - ARENZANO FOOTBALL CLUB
SAN FRANCESCO LOANO - SPORTING TAGGIA SANREMO
11ª Giornata
(23 Nov. 2025 - 22 Mar. 2026)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - GOLFOPARADISOPROREC.C
ATHLETIC CLUB ALBARO - CARCARESE
BUSALLA CALCIO - PIETRA LIGURE 1956
FEZZANESE - CAMPOMORONE S.OLCESE
MILLESIMO CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.
RIVASAMBA H.C.A. - FOOTBALL GENOVA CALCIO
SPORTING TAGGIA SANREMO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
VOLTRESE VULTUR SSDARL - SAN FRANCESCO LOANO
12ª Giornata
(30 Nov. 2025 - 25 Mar. 2026)
CAMPOMORONE S.OLCESE - BUSALLA CALCIO
CARCARESE - VOLTRESE VULTUR SSDARL
FEZZANESE - RIVASAMBA H.C.A.
FOOTBALL GENOVA CALCIO - ARENZANO FOOTBALL CLUB
GOLFOPARADISOPROREC.C - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
MOLASSANA BOERO A.S.D. - ATHLETIC CLUB ALBARO
PIETRA LIGURE 1956 - SPORTING TAGGIA SANREMO
SAN FRANCESCO LOANO - MILLESIMO CALCIO
13ª Giornata
(07 Dic. 2025 - 12 Apr. 2026)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - CARCARESE
ATHLETIC CLUB ALBARO - CAMPOMORONE S.OLCESE
BUSALLA CALCIO - FOOTBALL GENOVA CALCIO
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - SAN FRANCESCO LOANO
MILLESIMO CALCIO - FEZZANESE
RIVASAMBA H.C.A. - MOLASSANA BOERO A.S.D.
SPORTING TAGGIA SANREMO - GOLFOPARADISOPROREC.C
VOLTRESE VULTUR SSDARL - PIETRA LIGURE 1956
14ª Giornata
(14 Dic. 2025 - 19 Apr. 2026)
CAMPOMORONE S.OLCESE - VOLTRESE VULTUR SSDARL
CARCARESE - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
FEZZANESE - BUSALLA CALCIO
FOOTBALL GENOVA CALCIO - SPORTING TAGGIA SANREMO
GOLFOPARADISOPROREC.C - MILLESIMO CALCIO
MOLASSANA BOERO A.S.D. - ARENZANO FOOTBALL CLUB
PIETRA LIGURE 1956 - SAN FRANCESCO LOANO
RIVASAMBA H.C.A. - ATHLETIC CLUB ALBARO
15ª Giornata
(21 Dic. 2025 - 26 Apr. 2026)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - CAMPOMORONE S.OLCESE
ATHLETIC CLUB ALBARO - FEZZANESE
BUSALLA CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - PIETRA LIGURE 1956
MILLESIMO CALCIO - RIVASAMBA H.C.A.
SAN FRANCESCO LOANO - GOLFOPARADISOPROREC.C
SPORTING TAGGIA SANREMO - CARCARESE
VOLTRESE VULTUR SSDARL - FOOTBALL GENOVA CALCIO
Per scaricare il calendario completo CLICCA QUI