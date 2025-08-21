 / Calcio

Calcio, Eccellenza. IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2025/26

E' stato pubblicato pochi istanti fa il calendario della stagione 2025/26 del calendario di Eccellenza.
 

1ª Giornata

(14 Set. 2025 - 11 Gen. 2026)

ATHLETIC CLUB ALBARO - BUSALLA CALCIO

CAMPOMORONE S.OLCESE - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

CARCARESE - GOLFOPARADISOPROREC.C

FEZZANESE - VOLTRESE VULTUR SSDARL

FOOTBALL GENOVA CALCIO - SAN FRANCESCO LOANO

MOLASSANA BOERO A.S.D. - SPORTING TAGGIA SANREMO

PIETRA LIGURE 1956 - MILLESIMO CALCIO

RIVASAMBA H.C.A. - ARENZANO FOOTBALL CLUB
 

2ª Giornata

(21 Set. 2025 - 18 Gen. 2026)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - FEZZANESE

BUSALLA CALCIO - RIVASAMBA H.C.A.

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - FOOTBALL GENOVA CALCIO

GOLFOPARADISOPROREC.C - PIETRA LIGURE 1956

MILLESIMO CALCIO - ATHLETIC CLUB ALBARO

SAN FRANCESCO LOANO - CARCARESE

SPORTING TAGGIA SANREMO - CAMPOMORONE S.OLCESE

VOLTRESE VULTUR SSDARL - MOLASSANA BOERO A.S.D.
 

3ª Giornata

(28 Set. 2025 - 25 Gen. 2026)

ATHLETIC CLUB ALBARO - ARENZANO FOOTBALL CLUB

CAMPOMORONE S.OLCESE - SAN FRANCESCO LOANO

CARCARESE - PIETRA LIGURE 1956

FEZZANESE - SPORTING TAGGIA SANREMO

FOOTBALL GENOVA CALCIO - GOLFOPARADISOPROREC.C

MILLESIMO CALCIO - BUSALLA CALCIO

MOLASSANA BOERO A.S.D. - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

RIVASAMBA H.C.A. - VOLTRESE VULTUR SSDARL

4ª Giornata

(05 Ott. 2025 - 01 Feb. 2026)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - MILLESIMO CALCIO

CARCARESE - FOOTBALL GENOVA CALCIO

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - RIVASAMBA H.C.A.

GOLFOPARADISOPROREC.C - MOLASSANA BOERO A.S.D.

PIETRA LIGURE 1956 - CAMPOMORONE S.OLCESE

SAN FRANCESCO LOANO - FEZZANESE

SPORTING TAGGIA SANREMO - ATHLETIC CLUB ALBARO

VOLTRESE VULTUR SSDARL - BUSALLA CALCIO
 

5ª Giornata

(12 Ott. 2025 - 08 Feb. 2026)

ATHLETIC CLUB ALBARO - VOLTRESE VULTUR SSDARL

BUSALLA CALCIO - ARENZANO FOOTBALL CLUB

CAMPOMORONE S.OLCESE - GOLFOPARADISOPROREC.C

FEZZANESE - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

FOOTBALL GENOVA CALCIO - PIETRA LIGURE 1956

MILLESIMO CALCIO - CARCARESE

MOLASSANA BOERO A.S.D. - SAN FRANCESCO LOANO

RIVASAMBA H.C.A. - SPORTING TAGGIA SANREMO
 

6ª Giornata

(19 Ott. 2025 - 15 Feb. 2026)

CARCARESE - MOLASSANA BOERO A.S.D.

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - BUSALLA CALCIO

FOOTBALL GENOVA CALCIO - CAMPOMORONE S.OLCESE

GOLFOPARADISOPROREC.C - RIVASAMBA H.C.A.

PIETRA LIGURE 1956 - FEZZANESE

SAN FRANCESCO LOANO - ATHLETIC CLUB ALBARO

SPORTING TAGGIA SANREMO - ARENZANO FOOTBALL CLUB

VOLTRESE VULTUR SSDARL - MILLESIMO CALCIO
 

7ª Giornata

(26 Ott. 2025 - 22 Feb. 2026)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - VOLTRESE VULTUR SSDARL

ATHLETIC CLUB ALBARO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

BUSALLA CALCIO - SPORTING TAGGIA SANREMO

CAMPOMORONE S.OLCESE - CARCARESE

FEZZANESE - GOLFOPARADISOPROREC.C

MILLESIMO CALCIO - FOOTBALL GENOVA CALCIO

MOLASSANA BOERO A.S.D. - PIETRA LIGURE 1956

RIVASAMBA H.C.A. - SAN FRANCESCO LOANO
 

8ª Giornata

(02 Nov. 2025 - 01 Mar. 2026)

CAMPOMORONE S.OLCESE - MOLASSANA BOERO A.S.D.

CARCARESE - RIVASAMBA H.C.A.

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - VOLTRESE VULTUR SSDARL

FOOTBALL GENOVA CALCIO - FEZZANESE

GOLFOPARADISOPROREC.C - BUSALLA CALCIO

PIETRA LIGURE 1956 - ATHLETIC CLUB ALBARO

SAN FRANCESCO LOANO - ARENZANO FOOTBALL CLUB

SPORTING TAGGIA SANREMO - MILLESIMO CALCIO
 

9ª Giornata

(09 Nov. 2025 - 08 Mar. 2026)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

ATHLETIC CLUB ALBARO - GOLFOPARADISOPROREC.C

BUSALLA CALCIO - SAN FRANCESCO LOANO

FEZZANESE - CARCARESE

MILLESIMO CALCIO - CAMPOMORONE S.OLCESE

MOLASSANA BOERO A.S.D. - FOOTBALL GENOVA CALCIO

RIVASAMBA H.C.A. - PIETRA LIGURE 1956

VOLTRESE VULTUR SSDARL - SPORTING TAGGIA SANREMO
 

10ª Giornata

(16 Nov. 2025 - 15 Mar. 2026)

CAMPOMORONE S.OLCESE - RIVASAMBA H.C.A.

CARCARESE - BUSALLA CALCIO

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - MILLESIMO CALCIO

FOOTBALL GENOVA CALCIO - ATHLETIC CLUB ALBARO

GOLFOPARADISOPROREC.C - VOLTRESE VULTUR SSDARL

MOLASSANA BOERO A.S.D. - FEZZANESE

PIETRA LIGURE 1956 - ARENZANO FOOTBALL CLUB

SAN FRANCESCO LOANO - SPORTING TAGGIA SANREMO
 

11ª Giornata

(23 Nov. 2025 - 22 Mar. 2026)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - GOLFOPARADISOPROREC.C

ATHLETIC CLUB ALBARO - CARCARESE

BUSALLA CALCIO - PIETRA LIGURE 1956

FEZZANESE - CAMPOMORONE S.OLCESE

MILLESIMO CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.

RIVASAMBA H.C.A. - FOOTBALL GENOVA CALCIO

SPORTING TAGGIA SANREMO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

VOLTRESE VULTUR SSDARL - SAN FRANCESCO LOANO
 

12ª Giornata

(30 Nov. 2025 - 25 Mar. 2026)

CAMPOMORONE S.OLCESE - BUSALLA CALCIO

CARCARESE - VOLTRESE VULTUR SSDARL

FEZZANESE - RIVASAMBA H.C.A.

FOOTBALL GENOVA CALCIO - ARENZANO FOOTBALL CLUB

GOLFOPARADISOPROREC.C - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

MOLASSANA BOERO A.S.D. - ATHLETIC CLUB ALBARO

PIETRA LIGURE 1956 - SPORTING TAGGIA SANREMO

SAN FRANCESCO LOANO - MILLESIMO CALCIO
 

13ª Giornata

(07 Dic. 2025 - 12 Apr. 2026)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - CARCARESE

ATHLETIC CLUB ALBARO - CAMPOMORONE S.OLCESE

BUSALLA CALCIO - FOOTBALL GENOVA CALCIO

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - SAN FRANCESCO LOANO

MILLESIMO CALCIO - FEZZANESE

RIVASAMBA H.C.A. - MOLASSANA BOERO A.S.D.

SPORTING TAGGIA SANREMO - GOLFOPARADISOPROREC.C

VOLTRESE VULTUR SSDARL - PIETRA LIGURE 1956
 

14ª Giornata

(14 Dic. 2025 - 19 Apr. 2026)

CAMPOMORONE S.OLCESE - VOLTRESE VULTUR SSDARL

CARCARESE - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

FEZZANESE - BUSALLA CALCIO

FOOTBALL GENOVA CALCIO - SPORTING TAGGIA SANREMO

GOLFOPARADISOPROREC.C - MILLESIMO CALCIO

MOLASSANA BOERO A.S.D. - ARENZANO FOOTBALL CLUB

PIETRA LIGURE 1956 - SAN FRANCESCO LOANO

RIVASAMBA H.C.A. - ATHLETIC CLUB ALBARO
 

15ª Giornata

(21 Dic. 2025 - 26 Apr. 2026)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - CAMPOMORONE S.OLCESE

ATHLETIC CLUB ALBARO - FEZZANESE

BUSALLA CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - PIETRA LIGURE 1956

MILLESIMO CALCIO - RIVASAMBA H.C.A.

SAN FRANCESCO LOANO - GOLFOPARADISOPROREC.C

SPORTING TAGGIA SANREMO - CARCARESE

VOLTRESE VULTUR SSDARL - FOOTBALL GENOVA CALCIO

Per scaricare il calendario completo CLICCA QUI

