Calcio. Festa del gol per Finale e Quiliano & Valleggia, 5-3 per i padroni di casa dnel test del Borel

Era prevedibile aspettarsi una gara con non poche reti tra Finale e Quiliano & Valleggia e il tabellino ha confermato le attese.

La formazione di Alessi si è imposta ieri sera con il risultato di 5-3 contro la compagine guidata da Gianluca Molinaro.

Una prova che ha visto i giallorossoblu fare bene in alcuni momenti della sfida, riuscendo a creare trame e occasioni importanti, e in altri meno, ma la reazione non è mancata nella ripresa, con un successo in rimonta dopo lo svantaggio di due reti contro un avversario che, nonostante la categoria di differenza. non ha assolutamente sfigurato.

Prossimo impegno in calendario per i giallorossoblu sabato prossimo sul campo del Millesimo.

Finale – Quiliano & Valleggia 5-3



Marcatori: Mencacci, Halaj (F), Donna, Donna, Risso (F), Risso (F), Vuillermoez (F), Palumbo (F)



Finale: Grenna, Barbero, Mallarino, Arzarello, Tona, Vuillermoez, Ferrara, Ballone, Halaj, Bazzano, Polito

A disposizione: Mondino, Medas, Belvedere, Bertozzi, Amatruda, Minetti, Olivieri, Palumbo, Risso

Allenatore: Diego Alessi



Quiliano & Valleggia: Ghizzardi, Giorgetti, Bondi, Cestelli, Giusto, Greco, Fabbretti, Donna, Andreazza, Tona, Mencacci

A disposizione: Bruzzone, Bianco, Ferrotti, Salvador, Raineri, Perozzi, Giuria

Allenatore: Gianluca Molinaro