Calcio | Savona, Michael Laurino entra nello staff tecnico: sarà il responsabile dell'area portieri

Il Savona continua a definire l'organigramma tecnico in vista della prossima stagione, annunciando l'ingresso di Michael Laurino nello staff del club.

Il tecnico ricoprirà il doppio incarico di allenatore dei portieri della prima squadra e di coordinatore e responsabile dell'area portieri dell'intero settore giovanile, seguendo il percorso di crescita degli estremi difensori dalla scuola calcio fino alle formazioni agonistiche.

Laurino arriva in biancoblù dopo un'esperienza di sette stagioni alla Sampdoria, dove ha operato dal 2019 al 2026 all'interno del settore giovanile, lavorando con tutte le categorie, dai più piccoli fino alle squadre nazionali.

Nell'ultima stagione ha fatto parte dello staff tecnico della Primavera e dell'Under 17 blucerchiata, formazione guidata da Felice Tufano che ha raggiunto le finali nazionali playoff di categoria.

Nel curriculum del nuovo responsabile dell'area portieri figurano inoltre esperienze nei campionati Primavera e in Serie A Femminile.

Dal punto di vista della formazione, Laurino ha conseguito l'abilitazione come allenatore dei portieri professionista presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, ottenendo il massimo della valutazione finale (110/110).