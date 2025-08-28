Calcio, Savona. Si scioglie la Brigata 1907: "Rimarremo a fianco delle nuove generazioni"

E' durato più di una decade il percorso a fianco del Savona della Brigata 1907. Il gruppo organizzato della tifoseria biancoblu ha però comunicato il proprio scioglimento nel primo pomeriggio, attraverso una nota social.

"Dopo oltre 10 anni - si legge - al seguito dei nostri colori, nel bene e nel male, abbiamo preso la decisione di sciogliere il Gruppo e non esporre più la pezza BRIGATA 1907.

Desideriamo porgere un ringraziamento speciale alle persone che ci hanno accompagnato in questi anni, ai fratelli sampdoriani dei Rude Boys e dei Palati Fini, compagni di mille serate e risate.

Ai fratelli di Sankt Pauli dei Drugados e degli USP che in questi anni ci hanno fatto sentire a casa e hanno voluto omaggiarci esponendo il nostro simbolo per l’ultima volta. Il nostro legame e la nostra amicizia non si scalfirà mai...

Continueremo a frequentare lo stadio e a sostenere i nostri amati colori come una «BRIGATA» di amici stando al fianco delle nuove generazioni".

BRIGATA 1907 SAVONA