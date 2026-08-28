Calcio | Vado. Obiettivo conferme nella tana della Pianese

Pomeriggio di viaggio, ieri, per la carovana rossoblù, giunta a Piancastagnaio dopo quasi 500 km sulle strade di Liguria e Toscana. Il borgo senese, poco più di tremila anime adagiate alle pendici del monte Amiata, ospiterà questa sera (calcio d'inizio alle 2) la seconda giornata di campionato tra i padroni di casa della Pianese e il Vado di Matteo Pastorino.

La squadra ligure si presenta all'appuntamento con il vento in poppa: dopo il successo nell'esordio stagionale contro l'Atalanta U23, è arrivata anche l'eliminazione dell'Inter U23 dalla Coppa Italia. Due risultati che hanno acceso l'entusiasmo attorno al gruppo e confermato quanto di buono si era intravisto durante la preparazione estiva. La trasferta toscana diventa quindi un test significativo per capire se questo rendimento può avere continuità.

Di fronte, questa volta, non ci sarà più una formazione giovanile come le due nerazzurre, bensì una squadra navigata, alla terza stagione consecutiva fra i professionisti. L'avvio di campionato della Pianese, però, non ha rispettato le attese: l'uscita di scena dalla Coppa Italia e la sconfitta per 2-0 subita a Campobasso obbligano ora la truppa di Andrea Zanchetta a cambiare marcia.

Diverse assenze pesano sui piani di Pastorino: Malanca sarà indisponibile per circa un mese, mentre Bruno e Hamlili dovrebbero rientrare rispettivamente entro una e due settimane.

Movimento anche sul mercato, con la scadenza per il deposito delle liste ormai alle porte (entro fine agosto): dentro il centrocampista Andrea Ghezzi, classe 2001, prelevato ieri dal Cittadella; fuori il giovane Leonardo Tiana, pronto ad accasarsi all'Alessandria.

Per quanto riguarda l'undici rossoblu, si va verso la conferma del portiere Sala e il rientro di Gulinelli in retroguardia, seppur il pacchetto difensivo visto contro gli orobici (Piana, Saltarelli, Lazzarini) abbia fornito ampie garanzie. In mediana dovrebbero agire Dellepiane e Di Munno con De Rinaldis, mentre resta un'incognita la condizione di Saiani, alle prese con un fastidio fisico. In attacco ballottaggio Cernigoi-Vita, con Simonetta e Lionetti ad agire sulla trequarti.







