Savona e il mondo della pallavolo in lutto per la scomparsa di Ettore Lamberto

Lutto a Savona per la scomparsa di Ettore Lamberto all'età di 71 anni. Allenatore e dirigente nel mondo della pallavolo savonese ebbe anche un passato da giocatore sia nelle giovanili che nella prima squadra dell'Albisola.

Fu poi dirigente della Pallavolo Savonese (nella quale fu anche giocatore) e del Vbc Savona e dal 1997 al 2010 fu presidente del comitato provinciale della Fipav di Savona. Più di 40 anni quindi sempre nel volley della provincia di Savona.

Insignito nel 2007 della Stella d'argento del Coni per meriti sportivi, era il figlio di Sergio Lamberto, storico giocatore del Savona.

Fu il titolare dell'azienda "3G Porte" di Savona.

"La società Albisola Pallavolo/Planet Volley, unitamente al mondo sportivo savonese, pone le più sentite condoglianze e si stringe attorno alla famiglia del compianto Ettore Lamberto, stella d'argento del Coni per meriti sportivi e figura di spicco della pallavolo ligure negli anni ‘80 e ‘90 dove ha anche ricoperto il ruolo di presidente del comitato territoriale della Fipav dal 1995 al 2008" il cordoglio dell'Albisola Pallavolo.

Il funerale verrà celebrato oggi, giovedì 28 agosto alle 15.30 nel Duomo di Savona.