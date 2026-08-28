Calcio | Giusvalla. E' iniziata la preparazione, obiettivo prima vittoria ufficiale

Sono ufficialmente finiti i giorni di vacanza per il Giusvalla F.C.. Nella serata di lunedì 24 agosto, la compagine gialloblù si è radunata sul terreno di gioco per dare il via alla preparazione atletica in vista della stagione sportiva 2026/2027. C'è grande entusiasmo nell'ambiente della, alimentato dalle ottime premesse poste dalla dirigenza durante la sessione estiva.



Il gruppo, guidato in panchina dal confermato tecnico Sciascia, ha iniziato a sudare per mettere benzina nelle gambe, alternando test atletici a primi lavori con il pallone. L'obiettivo del club guidato dal presidente Dario Biato è chiaro: migliorare il percorso della passata stagione e consolidarsi come una delle realtà più ambiziose e temibili del girone savonese.



Per farlo, la società ha messo a disposizione dell'allenatore una rosa puntellata e rinforzata nei reparti chiave, inserendo innesti mirati in grado di far compiere un salto di qualità al collettivo e di integrarsi al meglio con lo zoccolo duro della squadra.

Le prossime settimane saranno fondamentali per trovare la giusta intesa tattica e completare la crescita della condizione fisica, prima dei primi impegni ufficiali in Coppa Liguria che faranno da preludio al campionato. La strada verso i tre punti è ufficialmente iniziata.