Calciomercato. Lenny Castagna è il nuovo centravanti delle vespe! Rinnova Gasco

Da qualche giorno avevamo anticipato la pista Castagna per la Baia Alassio e le vespe sono riuscite a portare a termine l'operazione imbastita nelle scorse settimane.

Mister Sardo avrà quindi il suo nuovo riferimento offensivo, oltre la conferma a centrocampi di Filippo Gasco.

Il comunicato:

Baia Alassio Auxilium A.S.D. è felice di comunicare il rinnovo di Filippo Gasco, in gruppo dalla scorsa stagione sportiva. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, il centrocampista – prima di sbarcare in giallonero – aveva giocato con Finale, Borghetto, Soccer Borghetto, Borgio Verezzi e oggi rappresenta una risorsa importante per la squadra, grazie alle sue esperienze in Prima Categoria e Promozione. Il Club, inoltre, annuncia con grande entusiasmo l’ingaggio di Amerigo “Lenny” Castagna, bomber classe ’90 che arriva alla Baia direttamente dalla Serie D. Il centravanti, negli ultimi anni per due volte in doppia cifra tra Ceriale (Promozione) e Imperia (Eccellenza), ha all’attivo più di 100 reti in carriera, collezionate anche al di fuori della Liguria. Tutta la Società dà il benvenuto ad Amerigo, augurandosi di vederlo presto esultare di fronte ai suoi nuovi tifosi!