Calciomercato | Bruni - Acojocaritei: la Nolese riparte dalle sue certezze difensive

Il comunicato biancorosso:

La Polisportiva Nolese continua a costruire la rosa in vista della stagione 2026/27 e ufficializza due importanti conferme: vestiranno ancora la maglia biancorossa Matei Acojocaritei e Francesco Bruni.

Tra i pali sarà ancora protagonista Matei Acojocaritei, portiere classe 2006, arrivato nel mercato di riparazione del dicembre 2025. Nonostante la giovane età, Matei ha dimostrato grande affidabilità ogni volta che è stato chiamato in causa, facendosi trovare sempre pronto e trasmettendo sicurezza al reparto difensivo. Le sue prestazioni hanno convinto società e staff tecnico a puntare ancora su di lui, certi che il suo percorso di crescita possa proseguire indossando la maglia della Nolese.

Resterà in biancorosso anche Francesco Bruni, difensore classe 2004, che si appresta a vivere la terza stagione consecutiva con i colori della Nolese. Nell'ultimo campionato Francesco ha compiuto un importante salto di qualità, soprattutto sotto il profilo caratteriale, crescendo grazie al lavoro quotidiano e alla guida del capitano Lorenzo Scalia. Difensore affidabile e sempre più maturo, è ormai una pedina importante dello scacchiere biancorosso.

Bruni è però entrato anche nella storia recente della Nolese per una prestazione destinata a rimanere nella memoria dei tifosi: la straordinaria tripletta realizzata nel derby di ritorno contro la Spotornese, impresa che gli è valsa il simpatico soprannome di "Il Dottore".

Due conferme che rappresentano continuità, prospettiva e appartenenza. La Nolese riparte da due ragazzi che hanno dimostrato di meritare la fiducia della società e che sono pronti a dare ancora tutto per i colori biancorossi.