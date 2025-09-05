 / Calcio

Calcio | 05 settembre 2025, 17:53

Calcio, Coppa Promozione. Le designazioni nei quattro gironi ponentini, si parte domani con Savona - Bragno

Corellino dirigerà Savona -Bragno

Corellino dirigerà Savona -Bragno

GIRONE A

BAIA ALASSIO AUXILIUM – FINALE LIGURE

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Assistente 1: Silvano Salvestrini (Albenga)

Assistente 2: Nicolò Parodi (Albenga)

PONTELUNGO 1949 – CERIALE CALCIO

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)

Assistente 1: Matteo Moretti (Savona)

Assistente 2: Joshua Lunardon (Savona)

GIRONE B

ALBISSOLE 1909 – LEGINO 1910

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)

Assistente 1: Francesco Monaci (Genova)

Assistente 2: Giacomo Albanese (Savona)
 

SAVONA F.B.C. 1907 – NEW BRAGNO CALCIO

Arbitro: Andrea Martino (Savona)

Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)

Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)
 

GIRONE C

PRAESE 1945 – SESTRESE BOR. 1919

Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)

Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)

Assistente 2:
 

SAN CIPRIANO – MASONE

Arbitro: Manuel Rodio (Genova)

Assistente 1:

Assistente 2:


GIRONE D

SERRA RICCO’ 1971 – VALLESCRIVIA 2018

Arbitro: Giorgio Carida (Genova)

Assistente 1: Giacomo Ferrari (Genova)

Assistente 2: Matteo Laganaro (Genova)
 

SUPERBA CALCIO 2017 – SAMPIERDARENESE

Arbitro:

Assistente 1:

Assistente 2: Davide Laconi (Genova)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium