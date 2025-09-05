Calcio, Coppa Promozione. Le designazioni nei quattro gironi ponentini, si parte domani con Savona - Bragno

GIRONE A
BAIA ALASSIO AUXILIUM – FINALE LIGURE
Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
Assistente 1: Silvano Salvestrini (Albenga)
Assistente 2: Nicolò Parodi (Albenga)
PONTELUNGO 1949 – CERIALE CALCIO
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Matteo Moretti (Savona)
Assistente 2: Joshua Lunardon (Savona)
GIRONE B
ALBISSOLE 1909 – LEGINO 1910
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Francesco Monaci (Genova)
Assistente 2: Giacomo Albanese (Savona)
SAVONA F.B.C. 1907 – NEW BRAGNO CALCIO
Arbitro: Andrea Martino (Savona)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)
GIRONE C
PRAESE 1945 – SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)
Assistente 2: —
SAN CIPRIANO – MASONE
Arbitro: Manuel Rodio (Genova)
Assistente 1: —
Assistente 2: —
GIRONE D
SERRA RICCO’ 1971 – VALLESCRIVIA 2018
Arbitro: Giorgio Carida (Genova)
Assistente 1: Giacomo Ferrari (Genova)
Assistente 2: Matteo Laganaro (Genova)
SUPERBA CALCIO 2017 – SAMPIERDARENESE
Arbitro: —
Assistente 1: —
Assistente 2: Davide Laconi (Genova)