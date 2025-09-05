 / Calcio

Calcio | 05 settembre 2025, 17:02

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: le designazioni per il ritorno degli ottavi di finale

Dinapoli sarà secondo assitente in Pietra Ligure - Busalla

FEZZANESE – CARCARESE

Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)

Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)

Assistente 2: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
 

GOLFOPARADISO PRORECCO C.A. – ARENZANO FOOTBALL CLUB

Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)

Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)

Assistente 2: Florjana Doci (Savona)
 

VOLTRESE VULTUR SSDARL – FOOTBALL GENOVA CALCIO

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)

Assistente 1:

Assistente 2:
 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – MOLASSANA BOERO A.S.D.

Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)

Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)

Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)
 

PIETRA LIGURE 1956 – BUSALLA CALCIO

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)

Assistente 1: Mario Preci (Savona)

Assistente 2: Simone Dinapoli (Savona)
 

SPORTING TAGGIA SANREMO – SAN FRANCESCO LOANO

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)

Assistente 2:
 

CAMPOMORONE SANT’OLCESE – ATHLETIC CLUB ALBARO

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)

Assistente 2: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)
 

RIVASAMBA H.C.A. – MILLESIMO CALCIO

Arbitro: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)

Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)

Assistente 2: Stefano Spinetta (La Spezia)

