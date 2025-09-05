Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: le designazioni per il ritorno degli ottavi di finale

FEZZANESE – CARCARESE
Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)
Assistente 2: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
GOLFOPARADISO PRORECCO C.A. – ARENZANO FOOTBALL CLUB
Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)
Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)
Assistente 2: Florjana Doci (Savona)
VOLTRESE VULTUR SSDARL – FOOTBALL GENOVA CALCIO
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: —
Assistente 2: —
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – MOLASSANA BOERO A.S.D.
Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)
PIETRA LIGURE 1956 – BUSALLA CALCIO
Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
Assistente 1: Mario Preci (Savona)
Assistente 2: Simone Dinapoli (Savona)
SPORTING TAGGIA SANREMO – SAN FRANCESCO LOANO
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: —
CAMPOMORONE SANT’OLCESE – ATHLETIC CLUB ALBARO
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)
Assistente 2: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)
RIVASAMBA H.C.A. – MILLESIMO CALCIO
Arbitro: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)
Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)
Assistente 2: Stefano Spinetta (La Spezia)